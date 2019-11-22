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غدا.. رئيس المهرجان يصطحب وزيرة الثقافة في جولة بمعرض "القاهرة.. أحبك"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:05 م
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إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
شيماء عطية
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تقوم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، في السابعة من مساء غدا السبت، بزيارة، معرض "القاهرة.. أحبك" المقام بسينما الهناجر، والذي تنظمه نانسي علي، حيث يصطحبها رئيس المهرجان محمد حفظي، في جولة داخل المعرض الذي يسلط الضوء على الجذور السينمائية الثرية للقاهرة، التي تعد موطن واحدة من أقدم صناعات السينما في العالم.

هذا المعرض يتيح للجمهور فرصة زيارة القاهرة من خلال عدسات الكاميرا بالهناجر، فزائر المعرض يستطيع أن يذهب في جولة إلى المدينة باستخدام تقنية التعرف الجغرافي من خلال تطبيق مهرجان القاهرة السينمائي، على الهواتف الذكية ليعيش عدد من مشاهد الأفلام الكلاسيكية في مواقع تصويرها الأصلية.
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مهرجان القاهرة السينماءي سينماء

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