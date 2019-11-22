نتيجة مباراة مصر وساحل العاج اليوم مباشرة egypt vs cote d'ivoire

انتهى الشوط الأول بين منتخب مصر ومنتخب ساحل العاج بتقدم الفراعنة بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام.





هدف منتخب مصر في شباك ساحل العاج :-

وسجل هدف مصر الوحيد في المباراة كريم العراقي لاعب النادي المصري البورسعيدي والظهير الأيمن للمنتخب في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول بعد عرضية رائعة من رمضان صبحي من الجهة اليسرى لمنتخب مصر.





أحداث الشوط الأول بين منتخب مصر وساحل العاج :-

وسيطر الحذر على المنتخبين في أول 10 دقائق من المباراة على وسط الملعب، واضاع كريم العراقي الفرصة الاولى للمنتخب في الدقيقة 15 من بداية اللقاء، وأيضاً تسديدة من نفس اللاعب جاءت فوق المرمى الايفواري، وطالب لاعبو منتخب كوت ديفوار باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 27 من الشوط لكن حكم المباراة رفض احتساب الكرة بداعي التمثيل للاعب المنتخب الايفواري، وجاءت كرة في القائم للمنتخب الايفواري في الدقيقة 42 من اللقاء.





وكان المنتخبين قد صعدا إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على منتخبين جنوب افريقيا وغانا في الدور النصف نهائي، وحجز المنتخب الجنوب افريقي البطاقة الثالثة بعد فوزه اليوم على منتخب غانا عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.





ويعد مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر هداف البطولة حتى الآن برصيد 4 أهداف قد احرزهم خلال ثلاث مباريات في دور المجموعات ضد منتخبات الكاميرون وغانا ومالي.