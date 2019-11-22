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هونج كونج تحبس أنفاسها قبل الانتخابات وسط هدوء من الاضطرابات

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 08:37 م
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احتجاجات هونج كونج
احتجاجات هونج كونج
ترجمة - منة الشريف
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حبست هونج كونج أنفاسها قبل الانتخابات يوم الأحد القادم، والتي تحمل أهمية إضافية بعد الهجمات الوحشية على المرشحين وشهور من الاضطرابات من قبل المتظاهرين، الذين يسعون لحرية اختيار زعيمهم.

وناشدت الشرطة اليوم الجمعة، المتظاهرين في المدينة التي تحكمها الصين، عدم عرقلة انتخابات المجالس المحلية الأدنى مستوى، والتي تُجرى كل أربع سنوات، مشيرة إلى قرابة ستة أشهر من الاحتجاجات والاشتباكات في الشوارع، التي يقول المسؤولون إنها أوصلت المدينة إلى حافة الهاوية من الانهيار التام.

وقال مفوض الشرطة تانغ بينج كيونج، في مؤتمر صحفي اليوم، بعد هدوء استمر يومين في أعمال العنف، ويتعين علينا ضمان سلامة الناخبين والسماح لهم بالتصويت دون أي تدخل، موضحاً أن الشرطة ستنشر دوريات رفيعة المستوى بالقرب من مراكز الاقتراع، لم تكن هناك تهديدات معلنة ضد الناخبين أو مراكز الاقتراع.

كما بدأت الاحتجاجات على مشروع قانون تم سحبه الآن، والذي كان من شأنه أن يسمح للناس بإرسالهم إلى الصين للمحاكمة، ولكن سرعان ما تطورت لتصبح دعوات للديمقراطية الكاملة، مما يشكل أكبر تحد للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة في عام 2012.

وطعن رجل وجرح المشرع المؤيد لبكين "جونيوس" هو هذا الشهر، تعرض جيمي شام، زعيم جبهة حقوق الإنسان المدنية المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، للضرب على أيدي رجال بالمطارق في أكتوبر، بعد أن نظمت مجموعته مظاهرات حاشدة ضد مشروع قانون التسليم.

وقال مرشح مجلس المقاطعة "كليمنت وو"، إن أعضاء المعسكر المؤيد للمؤسسة تعرضوا للعنف والترهيب.

وقال السياسي الديمقراطي المخضرم "إميلي لاو"، إن "هناك قلقًا حقيقيًا من أن الحملة يمكن أن تصبح عنيفة وسيئة، حيث يتعرض المرشحون والمكاتب من كلا المعسكرين للإصابة والتخريب".

وحثت الحكومة المتظاهرين على عدم تعطيل التصويت.

وقال باتريك نيب، وزير الشؤون الدستورية، إنه لا نريد أن نرى تأجيل أو تأجيل الاقتراع ما لم تكن هناك ضرورة مطلقة.

وهناك رقم قياسي بلغ "1140" شخصًا يتنافسون على "452" مقعدًا في المقاطعة، وسجّل عدد قياسي بلغ 4.1 مليون شخص في هونغ كونغ للتصويت لعضوية المجالس المحلية، الذين يسيطرون على بعض الإنفاق المحلي، والذين يشمل اتخاذ القرارات اليومية مجموعة من قضايا الأحياء بما في ذلك إعادة التدوير والنقل والرعاية الصحية العامة.

وبعض المقاعد التي لم يسبق لها مثيل، والتي هيمن عليها المرشحون المؤيدون لبكين، يتنافس عليها الآن ناشطون شباب مؤيدون للديمقراطية.

وعلى الرغم من الموافقة على معظم الترشيحات، منعت السلطات الناشط البارز "جوشوا وونغ" من الترشح.

ويُنظر إلى مجالس المقاطعات في بعض الأحيان على أنها رعاوة للمواهب السياسية الشابة، يمكن لخمسة من أعضاء المجالس المحلية الترشح لخمس مقاعد في المجلس التشريعي للمدينة، أو البرلمان المصغر، في سبتمبر 2020.

وعادت هونغ كونغ من الحكم البريطاني إلى الصين في عام 1997، مع الحماية الموعودة للعديد من حرياتها الاستعمارية في ظل "دولة واحدة ونظامان" لمدة 50 عامًا على الأقل.

كما يتم اختيار المرشحين لمنصب الرئيس التنفيذي لهونج كونج من قبل لجنة انتخابات قوامها 1200 عضو يهيمن عليها الموالون لبكين، والتي تضم أيضًا أعضاء مجالس المقاطعات، لم يتم انتخاب أي مرشح معارض على الإطلاق زعيمًا لهونج كونج، رغم أن العديد منهم تمكنوا من الفوز في الانتخابات.

وفشلت الاحتجاجات السلمية في الشوارع، التي دعت إلى الاقتراع العام، والتي شلت المدينة لمدة 79 يومًا في عام 2014، في انتزاع تنازلات من بكين.

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هونج كونج كاري لام بكين الصين الانتخابات

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