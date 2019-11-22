وقال جهاز الأمن الفدرالي (الاستخبارات) في بيان إن "قياديين اثنين و7 أعضاء من المنظمة الإرهابية الدولية حزب التحرير" أوقفوا في موسكو تتارستان ومنطقة تيومين (في سيبيريا الغربية)، في إطار عملية خاصة لجهاز الأمن الفدرالي والشرطة والحرس الوطني.

وحزب التحرير محظور منذ 2003 في روسيا حيث يعتبر كيانا إرهابيا.

ويدعو هذا التنظيم إلى إنشاء "خلافة" في المناطق المسلمة في روسيا والجمهوريات السوفييتية السابقة في آسيا الوسطى.

وبحسب بيان جهاز الأمن، فإن الموقوفين "قاموا بأنشطة مخالفة للدستور وقائمة على عقيدة هادفة إلى إسقاط الحكم الحالي بالعنف"، والعمل على "الترويج لإيديولوجيا إرهابية" في المناطق التي يتحدرون منها، و"على تجنيد مسلمين محليين" من تلك المناطق.

وأكد البيان ضبط العديد "من المواد الدعائية الخاصة بحزب التحرير" خلال العملية.



