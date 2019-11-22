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بعد مرور 15 دقيقة.. نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي إفريقيا
الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 08:15 م
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سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة في مباراة المنتخب المصري الأولمبي أمام نظيره منتخب ساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المقامة في ستاد القاهرة.
وشهدت الربع ساعة الأولي حذر شديد من المنتخب المصري وساحل العاج تخوفاً من استقبال أي أهداف مبكرة ولم تشهد الـ15 دقيقة أي خطورة على مرمي المنتخبين.
وكان المنتخنب المصري قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على منتخب جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة فيما تأهل منتخب ساحل العاج على حساب منتخب غانا.
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