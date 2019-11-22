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رضوى الشربيني تنفعل بسبب متصلة: "اللي يمد إيده اقطعوها" (فيديو)

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 08:14 م
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رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
هدى عبدالرازق
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انفعلت الإعلامية رضوى الشربيني، بسبب شكوى فتاة من تعدي خطيبها عليها بالضرب والسباب وتهديده بصور لها، على الرغم أنها حاولت معه أكثر من مرة لتعديل سلوكه، قائلة: "أنتم بتدوا الناس دي فرصة تانية ليه".

وأضافت "الشربيني"، خلال برنامج "هى وبس" المذاع عبر فضائية "سب بي سي سفرة"، مساء الجمعة، "يتقطع إيده اللي يمد إيده على واحدة، ونقطع رقبته كمان اللي يشتمك.. إيه قلة الأدب دي، ليه بترجعوا تاني"، متابعة: "لو راح قال لأهلك هتضربي علقة بس الوضع هيكون أفضل بردو".

واستطردت: "بيدي لا بيد عمرو، روحي قولي لأخوكي، بس الأول صلي استخارة، وحاولي دخلي حد يقف جمبك من عائلتكم"، منوهًا بأن الفرصة تعطى لمرة واحدة فقط.
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