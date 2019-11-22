انطلاق معرض جامعة السويس الثالث للكتاب

تنظم جامعة السويس معرضها السنوى الثالث للكتاب يوم الأحد المقبل بمشاركة مجموعة كبيرة من دور النشر المصرية والعربية فى الفترة من 24 نوفمبر حتى 5 ديسمبر 2019 بمبنى الابداع والابتكار بالحرم الجامعي تحت رعاية الدكتور سيد الشرقاوى رئيس الجامعة.



كما يشارك بنك المعرفة المصري بفاعلية المعرض وذلك يومي ٣ و٤ ديسمبر لطلاب الجامعه والدراسات العليا واعضاء هيئه التدريس.



ومن جانبه صرح الدكتور سيد الشرقاوى، رئيس جامعة السويس، أن الهدف من إقامة المعرض هو توفير مصادر المعلومات المختلفة والتي تهم المكتبات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والباحثين والطلاب والعاملين بالجامعة، حيث يتم توفير المصادر من كتب ومراجع وقواميس ودوائر معارف بأسعار زهيدة في متناول اليد، بالإضافة للخصم الذي تقدمه الهيئة.



