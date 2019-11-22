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شاهد رد رضوى الشربيني على خاطب طلب من خطيبته الشبكة لشراء العفش

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:54 م
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بوابة الفجر
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قالت رضوى الشربيني، إن الشبكة هدية من الخاطب لخطوبته، رافضه أن يقوم الخاطب ببيع الشبكة من أجل استكمال عش الزوجية، جاء ذلك ردا على سؤال فتاة طلب منها خطيبها الشبكة.

وأضافت خلال برامجها "هي وبس" والمذاع عبر فضائية "سي بي سي": "مش طبيعي يجي يقولك هاتي الشبكة عشان يجيب العفش، هايجي يقولك بعد كدا بيعي، لما تبقي مراتك بيعي زي ما انتي عايزة".

وطالبت الفتاة بصلاة استخارة، وأن تخبره أن والدها ووالدتها يرفضان بيع الشبكة، مضيفة: "لو عايز حاجاته ياخدها".

 


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رضوى الشربيني رضوى توك شو

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