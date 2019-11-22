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بفستان "جلد مفتوح الصدر" هيدي كرم تتألق بمهرجان القاهرة السينمائي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:44 م
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هيدي كرم
هيدي كرم
بسنت أشرف
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نشرت الفنانة والإعلامية هيدي كرم، صوره جديد لها عبر موقع تبادل صور والفيديوهات الشهير انستجرام .

وظهرت هيدي كرم بفستان اسود جلد مفتوح الصدر وتركت شعرها منسدلًا، ووضع المكياج هادئ مما زاد من جمالها.

وحازت الصوره اعجاب الكثير من المتابعين وتبادلوا التعليقات ومن بعض التلعيقات ملكة جمال العالم وتعليق آخر أنتي جميلة.

أعمالها 


عملت "هيدي" فى بدايتها كموديل الإعلانات ثم مذيعة، وثم دخلت مجال التمثيل، وكان من أوائل أعمالها فيلم البلياتشو مع الراحل هيثم احمد زكي، كما شاركت فى افلام اللي اختشوا ماتوا، حفل زفاف، البلد دي فيها حكومة.


وكان حظها فى الدراما أكبر حيث شاركت في مسلسلات كلبش ٣، نصيبي وقسمتك، سابع جار، الصفعة، اللص والكتاب، حضرة الضابط أخي، لحظات حرجة، العندليب، طاقة نور، بعد البداية، فرصة ثانيه .
بفستان "جلد مفتوح الصدر" هيدي كرم تتألق بمهرجان القاهرة السينمائي
بفستان "جلد مفتوح الصدر" هيدي كرم تتألق بمهرجان القاهرة السينمائي
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