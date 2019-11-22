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محمد رجب وإدوارد في حلقة جديدة من برنامج "سهرانين"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:46 م
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بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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نشر الفنان محمد رجب صورة جديدة له على حسابه الخاص، على مووقع تبادل الصور والفيديوهات العالمى" إنستجرام", من كواليس برنامج "سهرانين".

ظهر" رجب " فى الصورة بصبحة النجم أمير كرارة، والفنان إدوارد، أثناء تصوير حلقتة فى برنامج "سهرانين", للنجم أمير كرارة، التى ستعرض اليوم فى تمام الساعة 11 مساءً, على قناة ON E.

من ناحية أخرى يستكمل محمد رجب تصوير مشاهده فى مسلسله الجديد" الأخ الكبير"، الذى يجسد فيه شخصية "حربي أبو رجيله"، ويشاركه فى البطولة دينا فؤاد، أحمد حلاوة، محمد نجاتى، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، أشرف ذكى.

تدور أحداث مسلسل "الأخ الكبير" في إطار اجتماعي ودرامي، حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي بولاق أبو العلا، ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة، ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث، مسلسل "الأخ الكبير" من إنتاج شركة "سينرچي" ومن سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.
محمد رجب وإدوارد في حلقة جديدة من برنامج "سهرانين"
محمد رجب وإدوارد في حلقة جديدة من برنامج "سهرانين"
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الكلمات المفتاحية

محمد رجب فن أمير كرارة أخبار الفن،الفجر

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