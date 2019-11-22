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ولاء الشريف برفقة أيتن عامر بإطلالة مميزة عبر "إنستجرام"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:45 م
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بوابة الفجر
اسماء زقزوق
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نشرت الفنانة الشابة ولاء الشريف أحدث صورها، ذلك عبر صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصورة والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث ظهرت في الصورة برفقة النجمة أيتن عامر، وكانت إطلالتها أكثر جمالا وتألقاً.

وعلقت ولاء الشريف على الصورة وكتبت " العرض الخاص من سنتين من فيلم ياتعدي ياتهدي، كل سنة وأنتي طيبة يا أحلى تنونة"، وتنا هذه الصورة إعجاب متابعيها.

فيلم "يا تهدي يا تعدي"

فيلم يا تهدي يا تعدي من الأفلام الرومانسية التي تحمل الطابع الكوميدي أيضا، وتم إنتاجه في عام "2017"، تدور قصته حول شاب يرغب في تعليم والدته قيادة السيارات، ويقدم في احدي المكاتب التي ترشح له فناة تقوم بتعلم والدته قيادة السيارات، ويقع هو أيضا في حب هذه الفتاة.

فيلم يا تهدي يا تعدي من إخراج خالد الحلفاوي، ومن تأليف أحمد عزت، شارك في بطولته أيتن عامر، محمد شاهين، محمد عادل، بدرية طلبة، ولاء الشريف، ضياء عبدالخالق، شيماء سيف ، إدوارد، وفاء عامر.

مسلسل "أبو العروسة"

شاركت الفنانة ولاء الشريف في الدراما التليفزيونية في بطولة المسلسل الاجتماعي "أبو العروسة" والتي حققت من خلاله نجاح كبير، وحطي بنسب مشاهدة عالية أثناء عرضه.

دارت أحداث المسلسل بشكل اجتماعي رومانسي مميز، حول زوجيين تجمعهما قصة حب ويتزوجان، ويعرض المسلسل لمشكلات الزواج قبل وبعد الزواج وفي أثناء فترة الخطوبة.

مسلسل أبو العروسة من بطولة ولاء الشريف، محمود حجازي، سوسن بدر، سيد رجب، نيرمين الفقي، مدحت صالح، كارولين عزمي، محمد عادل، ديانا هشام، احمد صيام.
ولاء الشريف برفقة أيتن عامر بإطلالة مميزة عبر "إنستجرام"
ولاء الشريف برفقة أيتن عامر بإطلالة مميزة عبر "إنستجرام"
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