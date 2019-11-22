رئيس "القومية للاستشعار" السابق يكشف عن الصعوبات التي واجهت القمر طيبة 1 (فيديو)

قال الدكتور مدحت مختار، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء سابقا، إن إطلاق القمر الصناعى طيبة 1 تأخر بسبب صعوبة المهمة وكانت تتطلب إرادة سياسية قوية.

وأضاف مختار، خلال حواره مع فضائية "المحور"، أنه كان لابد من خوض التفاوض للحصول على مكان لمصر في المدار والذي تم احتلاله منذ سنوات، وهذا التفاوض تقره الأمم المتحدة وقوانين دولية وبمجرد نيه مصر ظهر 111 دولة يعترضون على إدارة مصر للقمر.





وأوضح أن أمريكا قالت إن لديها 114 قمر سيتضررون من القمر المصري، لافتًا إلى أنه تم إيجاد حلول لهذه المشاكل.