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مصطفى بكري: الحياة ليست وردية.. ولكن لدينا قيادة قالت لأمريكا "لا"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:31 م
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السيسي
السيسي
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من انهيار الدولة بسبب نظام حكم الإخوان، منوهًا بأن الخلاف مع الأنظمة وارد، ولكن لا خلاف على الوطن.

وأشار "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إلى أن الحياة ليست وردية، ولكن لدينا قيادة سياسية قالت لأمريكا لا، ورفضت صفقة القرن، مؤكدا أن مصر ستنتصر على كل ما تواجه من تحديات.

وأضاف أن كل مصري يجب أن يشعر بالأمل، والإعلام عليه دور في ذلك، متابعا: "بكرة التاريخ هيحكم على القيادة السياسية الحالية.. وبعض المغيبين هيقولوا كان عندنا قيادة وطنية وحكيمة"، موجهًا رسالة للمصريين: "اتمسكوا بالأمل ومش هنتهزم، بلادنا جميلة".
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