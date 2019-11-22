مصطفى بكري: الحياة ليست وردية.. ولكن لدينا قيادة قالت لأمريكا "لا"



وأشار "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إلى أن الحياة ليست وردية، ولكن لدينا قيادة سياسية قالت لأمريكا لا، ورفضت صفقة القرن، مؤكدا أن مصر ستنتصر على كل ما تواجه من تحديات.



وأضاف أن كل مصري يجب أن يشعر بالأمل، والإعلام عليه دور في ذلك، متابعا: "بكرة التاريخ هيحكم على القيادة السياسية الحالية.. وبعض المغيبين هيقولوا كان عندنا قيادة وطنية وحكيمة"، موجهًا رسالة للمصريين: "اتمسكوا بالأمل ومش هنتهزم، بلادنا جميلة".



قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من انهيار الدولة بسبب نظام حكم الإخوان، منوهًا بأن الخلاف مع الأنظمة وارد، ولكن لا خلاف على الوطن.