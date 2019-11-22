عبدالحليم يوسف: مؤتمر أفريقيا 2019 فرصة استراتيجية للقارة السمراء

أن أفريقيا تمتلك القدرات البشرية وتمتلك الموارد الطبيعية مما يسمح لنا تعظيم الاستفادة وذلك من خلال الترويج والتسويق من مصر وفتح بوابات استثمار لأفريقيا من خلال جذب رؤوس الأموال العالمية وذلك بالتعريف الجيد بخريطة الموارد في القارة الأفريقية وتحديد الشرائح المستفيدة من خلال رسم صورة شاملة للاحتياجات التي يحتاجها الشعوب ومعدلات العرض والطلب وأضاف عبدالحليم يوسف أن نقله التحول الرقمي في مصر ستتيح منصات جيدة للتسويق الجيد لرؤية مصر وأفريقيا.



اختتم يوسف بأن مؤتمر أفريقيا 2019 فرصة استراتيجية لفتح المجال للبحوث والدراسات التسويقية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة كبيرة ومصر حريصة على جمع الشمل الأفريقي من خلال المؤتمرات وورش العمل ومنتديات الشباب لتبادل الخبرات والتجارب والتفاعل للشباب والمستثمرين لدعم رؤية الحكومات في مستقبل أفضل للشعوب.



أكد الدكتور عبد الحليم يوسف الأمين العام المساعد لشئون العلاقات الدولية بمنظمة أفرو أكت، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الأفريقي، تتعاون مع أفريقيا وتقدم التسهيلات لتحقيق التنمية المستدامة للقارة الأفريقية 2030.وأشار يوسف، في مداخلة مع التلفزيون المصري، إلى