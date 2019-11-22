لأول مرة.. بكري يكشف مفاجآت جديدة بشأن الإعلان الدستوري في 2012



وأشار "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إلى أن المعزول مرسي تجاوز القانون بالإعلان الدستوري، واغتصب السلطة القضائية، فضلا على أنه أصدر قانون حماية الثورة والذي تسبب في مزيد من التضييق.



ولفت إلى أنه تم تعيين المستشار طلعت إبراهيم خلفا للمستشار عبدالمجيد محمود، مضيفا: "مكنوش لقيين مفتاح المكتب وصحوا المستشار عادل السعيد عشان يجيب المفتاح"، واصفا مشهد تعيين النائب العام الجديد بالموقف الهزلي.



قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المعزول محمد مرسي لم يعطي بالا لكل ردود الفعل على الإعلان الدستوري الذي أصدره في 2012، منوهًا بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي حينها حذر مرسي من الإعلان الدستوري وطالبه بالتراجع عنه، ولكنه لم يستمع.