ملتقى شبابي لمواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق ونشر الفكر الوسطى وسماحة الأديان ببني سويف (صور)

تواصلت فعاليات المبادرة التوعوية الشاملة التي تبنى فكرتها وأطلقها المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، والتي تستهدف توضيح الحقائق ومواجهة الشائعات والأفكار المغلوطة والهدامة التى تروج لها الجماعات المتطرفة، ونشر الفكر الوسطى وترسيخ المفاهيم والتعاليم الدينية الصحيحة والسمحة، وتنمية روح المواطنة والولاء والانتماء للوطن، بمشاركة الجامعة والأوقاف والأزهر والكنيسة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة بجانب التعاون مع الإعلام "المقروء والمسموع والمرئي"، والمجلس القومي للمرأة، ومؤسسات المجتمع المدني.



حيث تم تنظيم ملتقى شبابي حاشد بالساحة الشعبية بمدينة ناصر، تحت عنوان "المؤتمر الحواري للشباب" وسط حضور أكثر من 1200 شاب وفتاة، وجمع كبير من المواطنين،وذلك بحضور اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد للمحافظة،والدكتور هشام مجدي،الأستاذة نهى الحميلي عضوي مجلس النواب، والمحاسب محمد بكري رئيس المدينة، وأحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة، إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، والدكتور على مسعود أستاذ العلوم السياسية، والدكتورة ماريا لوندي مدرس بكلية السياحة والفنادق بجامعة بني سويف وعدد من قيادات الأوقاف ورجال الدين المسيحي، والقيادات التنفيذية المعنية.



وحاضر خلالها ممثلون عن:الأوقاف،وبيت العائلة، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والقومي للمرأة،والجامعة، ومركز الإعلام، ودارات المحاضرات حول موضوعات:حب الوطن، وسماحة تعاليم الدين الإسلامي، والمواطنة وترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية، وحجم الانجازات التي تحققت في فترة قصيرة جدا، والتي تعد قياسية، وأن النهوض بالوطن يحتاج للتكاتف جميعا وأن نكون صفا واحدا خلف القيادة السياسية والجيش والشرطة ومؤسسات الدولة الوطنية لتحقيق التنمية ومواجهة خطر الارهاب واقتلاع جذوره.



وأكد اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، أنه تنفيذ لتوجيهات محافظ بني سويف، بتنظيم ملتقيات شبابية لفتح قنوات حوارية مع الشباب والمواطنين، فقد تم اعداد برنامج وجدول أعمال يشتمل على عدد من المحاور الهامة التوعوية والتثقيفية في مختلف المجالات، والتعريف بحجم المشروعات المنفذة وانعكاساتها على المجتمع، وتم عرضه على المحافظ الذي وافق عليه ودعم تنفيذه، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية، وأن الملتقى شهد حضورا جماهيريا حاشدًا، وتمت مناقشة العديد من الموضوعات والتحديات والقضايا المجتمعية والتنموية الهامة.



ومن ناحيته أكد محمد بكري، رئيس المدينة، على أن أهمية مثل تلك الملتقيات،التيتأتي في إطار المبادرة الشاملة التي يتبناها محافظ بني سويف، وتعكس بشكل كبير اهتمام الدولة ببناء الشخصية المصرية وترسيخ المفاهيم الصحيحة ومواجهة الشائعات، ونشر الطاقة الايجابية بين أفراد المجتمع، لمزيد من العمل وأن يشمر الجميع عن سواعده لمستقبل أفضل لمصرنا الغالية.



وأشار أحمد سرور، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى دعم محافظ الإقليم لجهود قطاع الشباب والرياضة وخطة الوزارة في مجال دعم جهود الدولة في بناء الشخصية المصرية المتكاملة، وأن الملتقى الشبابي الذي تم تنفيذه اليوم في حضور قيادات وعلماء الأزهر والأوقاف، وقيادات التربية والتعليم، ورموز بيت العائلة، والخبراء والمثقفين، أسفر عن عدد من النتائج الهامة، منها: اتاحة قنوات تواصل ذات طابع وطني أمام الشباب، والاجابة عن كل التساؤلات دون وجود خطوط حمراء، مؤكدا على أن المديرية ستشارك في كل المؤتمرات التي سيتم تنظيمها تباعا في على مستوى مراكز المحافظة، تمهيدا لعقد مؤتمر حاشد ختامي يحضره محافظ بني سويف.

