Advertisements
Advertisements
Advertisements

السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن "الاستثمار في أفريقيا"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:26 م
Advertisements
الفيلم التسجيلي
الفيلم التسجيلي
هدى عبدالرازق
Advertisements
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل افتتاح مؤتمر "أفريقيا 2019" في دورته الرابعة والمقام في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نحو 2000 شخصية من مختلف الدول، فيلما تسجيليا بعنوان "الاستثمار في أفريقيا".

واستعرض الفيلم التسجيلي عدد من المزايا للقارة، حيث أنها تعد أعلى معدل نمو عالمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2018، كما تعد أفريقيا سوق عظيم للأعمال والمستهلكين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

الفيلم التسجيلي العاصمة الإدارية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستثمار الأجنبي أفريقيا 2019

أخبار تهمك

نجم ريال مدريد يسخر من جاريث بيل في التدريبات بطريقة مهينة

منذ ساعة و نصف

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ يوم

kora live| مشاهدة مباراة غانا وجنوب افريقيا بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 5 ساعات

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش مصر اليوم بدون تقطيع beIN Time

الآن

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ يوم

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

منذ حوالي 16 ساعة

موعد أول مباراة لكهربا مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فريد الديب يكشف حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. يورجن كلوب يثير الجدل في المؤتمر الصحفي حول إصابة محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

منذ ساعة

عاجل.. صدمة جديدة كبرى للأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على تردد القنوات الثلاثة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر في نهائي أمم إفريقيا

منذ 34 دقيقة

3 صفقات من العيار الثقيل على طاولة برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

منذ حوالي 9 ساعات

بعد ظهورها بفستان قصير أمس.. إطلالات شبه عارية لـ رانيا يوسف (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

منتدى الشباب يعرض فيلما تسجيليا عن دور قادة العالم في السلام باللغة الإنجليزية

"السيسي" يشاهد فيلمًا تسجيليًا حول أبرز إنجازات وزارة الاتصالات (فيديو)

القوات المسلحة تعرض فيلما تسجيليا في ذكرى 30 يونيو (فيديو)

السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن تخرج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب (فيديو)

"السيسي" يشهد فيلمًا تسجيليًا عن مبادرة "حياة كريمة"

"السيسي" يشهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان "مستقبل واعد" خلال افتتاح عدد من المشروعات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش مصر اليوم بدون تقطيع beIN Time

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

05:40 م

موعد أول مباراة لكهربا مع الأهلي

01:29 م

عاجل.. فريد الديب يكشف حقيقة وفاة سوزان مبارك

03:10 م

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

09:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status