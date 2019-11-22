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السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن "الاستثمار في أفريقيا"
الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:26 م
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هدى عبدالرازق
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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل افتتاح مؤتمر "أفريقيا 2019" في دورته الرابعة والمقام في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نحو 2000 شخصية من مختلف الدول، فيلما تسجيليا بعنوان "الاستثمار في أفريقيا".
واستعرض الفيلم التسجيلي عدد من المزايا للقارة، حيث أنها تعد أعلى معدل نمو عالمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2018، كما تعد أفريقيا سوق عظيم للأعمال والمستهلكين.
واستعرض الفيلم التسجيلي عدد من المزايا للقارة، حيث أنها تعد أعلى معدل نمو عالمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2018، كما تعد أفريقيا سوق عظيم للأعمال والمستهلكين.
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