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السيسي: سنحول أفريقيا إلى أرض المشروعات الكبرى

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:03 م
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإصلاحات الاقتصادية في مصر تتزامن مع تبني العديد من الدول الأفريقية برامج إصلاحية تتشابه في هدفها لتحقيق التنمية الشاملة، وهو ما يتطلب التعاون والتنسيق بين دول القارة.

وأعرب "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر "أفريقيا 2019" في دورته الرابعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن أمله أن يكون الحوار والمناقشة بالمؤتمر بناء، وفعال، وتكون جلسات المؤتمر مثمرة، وأن تكون التوصيات مبنية على الإنجاز، مضيفا أن الشعوب الأفريقية تتابع كل تجمع يحضره زعمائها ويحذوها الأمل أن يأتي هذا التجمع بنتائج تنعكس على دولها.

وووجه رسالة إلى شركاء التنمية في أفريقيا، والصناع، والمستثمرين، رسالة: "إن التنمية خيار حتمي لشعوبنا المتطلعة للتنمية، ولشبابنا وهم الثورة الحقيقة، ويبحث عن مستقبل يلبي طموحاته"، مضيفا أن الهدف هو تحويل أفريقيا إلى أرض المشروعات الكبرى، مختتما كلمته بـ "تحيا مصر وتحيا أفريقيا".
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الكلمات المفتاحية

مصر عبد الفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة الإصلاحات الاقتصادية أفريقيا

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