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"إفريقيا أرض الموارد التي لا تنتهي والفرص الوفيرة للاستثمار" فيلم تسجيلي بمؤتمر العاصمة الإدارية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:57 م
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بوابة الفجر
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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، حفل افتتاح مؤتمر إفريقيا 2019، والمقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، فيلما تسجيليا بعنوان إفريقيا أرض الموارد التي لا تنتهي والفرص الوفيرة للاستثمار.


يذكر أن مؤتمر إفريقيا 2019، تحت شعار استثمر في إفريقيا، انطلقت فعاليته اليوم والتي تستمر لمدة يومين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

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مؤتمر أفريقيا 2019 الرئيس عبدالفتاح السيسي استثمر في افريقيا

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