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شاهد كيف تم تقديم أغنية حلوة بلادي السمرا بمؤتمر إفريقيا 2019

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:52 م
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بوابة الفجر
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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، حفل افتتاح مؤتمر إفريقيا 2019، والمقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من روساء دول وحكومات دول إفريقية.


وفي بداية الحفل تم تقديم أغنية حلوة بلادي السمرا، بطريقة أفريقية، حيث تم ترديدها من جانب عدد من الأفارقة، ليؤكد التنسيق والتناغم بين الدول الإفريقية.


ونالت الأغنية إعجاب حضور مؤتمر إفريقيا 2019، تحت عنوان استثمر فى إفريقيا، وعقب انتهاء الأغنية صفق لها الحضور.

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