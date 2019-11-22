محمد فؤاد: قطار شباب الوفد انطلق من الدقهلية ولن يتوقف

قال محمد فؤاد، رئيس اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد وسكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن استعداد معسكر الشباب بالعين السخنة كان بداية انطلاق قطار شباب الوفد، مشيرا إلى أنه سوف يجوب جميع محافظات القاهرة وكانت البداية من محافظة الدقهلية.



جاء ذلك خلال مؤتمر "اليوم الواحد لشباب الوفد" الأول، تحت عنوان "صناعة الكادر السياسي.. رؤية علمية"، والذي تنظمه اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة الدقهلية برئاس محمد حلمي سويلم، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بالتعاون مع اللجنة النوعية للشباب برئاسة محمد فؤاد، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب، بقاعة المؤتمرات في مكتبة مصر العامة أمام ديوان عام المحافظة، بحضور عدد من قيادات وأعضاء وشباب حزب الوفد.



وأضاف "فؤاد" أن قطار شباب الوفد انطلق ولن يتوقف وسوف يكتسح شباب الوفد جميع الاستحقاقات الانتخابية القادمة وانا احلم بتحقيق هذا الحلم، قائلا: "وأنا أعلم أن شباب الوفد يختلف عن أي شباب آخر لأن لديهم الخبرة السياسية".



وأشار "فؤاد" إلى أن حزب الوفد يملك شباب واعي ومثقف قادر على تحمل المسئولية السياسية وتقديم الأفضل للوطن والمواطن من خلال حصد العديد من المقاعد في كل الاستحقاقات الانتخابية القادمة.