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محمد جمعة يكشف لـ"الفجر الفني" عن أصعب مشاهد "ممالك النار" وهذا رأيه في خالد النبوي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:27 م
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بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تحدث النجم محمد جمعة لـ"الفجر الفني" عن أصعب المشاهد فى مسلسل "ممالك النار"، وعن رأيه فى الفنان خالد النبوي نجم العمل الذي يعرض حاليا على قناة MBC مصر.

قال "جمعة" في تصريح خاص "للفجر الفني" عن الفنان خالد النبوى: "ممثل مثقف جدا، وصديق أنا بعتز بيه على المستوى الشخصي، وببقى سعيد لما بشتغل معاه، بالإضافة إلى وجود كيمياء بينا بنقدر نطلع شغل كويس".

وذكر"جمعة" أن أصعب المشاهد التى قدمها وهو مشهد الحرب فى أول ظهور له، وقال بأنه يجسد شخصية "حسن بن مرعي"، وتتطلب منه  المشهد تدريبات كثيرة مثل الفروسية وتجهيز للشخصية ودراستها، وبدأ تصوير مشاهده فى مسلسل "ممالك النار" فى شهر نوفمبر فى عام 2018، وانتهي تصوير فى شهر مايو 2019.

من ناحيه أخرى يعد هذا العام نقطة تحول فى حياة الفنان محمد جمعة بسبب مشاركته أهم عملين فى هذا العام وهو فيلم "الممر" الذي حقق نجاحَا كبيرا فى الوطن العربي، وهو من بطولة أحمد عز، وإخراج شريف عرفة، وجسد خلاله شخصية "أبو رجيبة"، ومشاركته فى العمل التاريخى وهو مسلسل "ممالك النار"، وجسد خلاله شخصية "حسن بن مرعى" مع خالد النبوى.
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ممالك النار مسلسلات مسلسل فن الفجر الفني أخبار الفن

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