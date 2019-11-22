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تعرف على موعد حفل المطرب حسين الجسمي المقبل

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:22 م
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بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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نشر الفنان الإماراتى حسين الجسمي، فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وروج من خلاله لحفله المقبل.

وظهر "الجسمي" بالفيديو، على ألحان أغنية "أحبك" من إحدى حفلاته, وعلق على الفيديو قائلاَ: "موعدنا بكرا إن شاء الله, أحبابنا في السعودية موسم الرياض".

من ناحية أخري طرح "الجسمي"، أحدث أغانيه عبر موقع "يوتيوب" والتي تحمل اسم "خطير"، وهي من ألحانه، ومن أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل, وحصدت الأغنية فور طرحها إشادات كبيرة من جمهوره فى الوطن العربى وحصدت 2 مليون مشاهدة حتى الأن.

وتقول مطلع الأغنية: "خطير في طبعك خطير بلونك.. خطير يا ربي يكون فـ عوني.. ولي يحبك صار لك مجنونك.. وأنا أحبك موت لو لاموني.. خطير يلي تمتلكني عيونك.. اقرا جنون الحب وسط عيوني"

نبذة عن حسين الجسمي

كان أول ظهور له على الساحة الفنية بطرحه أول ألبوماته فى عام 2002 , وبعدها تعد أول إطلاته في مهرجان "هلا فبراير", أصدر العيديد من الألبومات والأغاني المنفردة مثل "خفيف الروح, باصبر على فراقكم, فقدتك, ويش حالو, حلو على قلبي، العدالة, بشرة خير, أحبك".
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الكلمات المفتاحية

حسين الجسمي

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