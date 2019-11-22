كولومبيا: مقتل 3 أشخاص في اشتباكات مع قوات الأمن

ونزل مئات الآلاف إلى الشوارع في كولومبيا، الخميس، في تظاهرات غير مسبوقة بضخامتها ضد الرئيس اليميني إيفان دوكي الذي تراجعت شعبيته بشكل كبير بعد أقل من 18 شهرا من وصوله الى منصبه.

أسفرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن الكولومبية في العاصمة بوجوتا، عن مقتل 3 أشخاص.

وانضم الطلبة ومنظمات السكان الأصليين وبيئية ومعارضة الى إضراب ومسيرات نقابات العمال للتنديد بسياسات الحكومة اليمينية.

ويحتج المتظاهرون على السياسة الامنية التي تركز على مكافحة المخدرات، ونوايا الحكومة إضفاء مرونة على سوق العمل، وإضعاف الصندوق العام للتقاعد لحساب صناديق خاصة، ورفع سن التقاعد.

وجاء في بيان للجنة الوطنية لإاضراب التي تضم المنظمين الذين طلبوا اجتماعا "فوريا" مع الرئيس دوكي، "أن كولومبيا كسبت في هذا اليوم التاريخي تعبئة المواطنة".

وأصيب 57 شخصا على الأقل و70 شرطيا في مواجهات وتم توقيف 43 شخصا في كامل انحاء البلاد، بحسب حصيلة أدلى بها مساء الخميس وزير الدفاع كارلوس هولمس.

ومنذ وصول دوكي إلى السلطة تزايد الاستياء من إجراءاته الاقتصادية وسياسته الأمنية التي تركزت على مكافحة تهريب المخدرات ومحاولاته تعديل اتفاق السلام الذي أبرم في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وسمح بنزع أسلحة أقوى حركة تمرد في القارة.