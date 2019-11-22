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عاجل | الزيارة ممنوعة.. تعرف على تطورات الحالة الصحية لسوزان مبارك

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 04:53 م
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سوزان مبارك
سوزان مبارك
هدى زيدان
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كشف مصدر من رابطة أبناء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تحسن الحالة الصحية لقرينته سوزان مبارك، والتي تعالج الآن بغرفة رعاية مركزة بإحدى مستشفيات القاهرة.

وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة للفجر، كونه غير مخول بالتحدث باسم الرئيس السابق، أن قرينة الرئيس السابق تعاني من مضاعفات بعد جراحة "الديسك" التي أجريت لها العام الماضي، مشيرًا إلى أن حالتها الصحية مستقرة الآن، ولكن فريق الأطباء المعالجين يمنع زيارتها في الوقت الحالي.

وكشف المصدر، أن عدد من أبناء الرئيس الأسبق مبارك حاولوا زيارة قرينة الرئيس والاطمئنان على حالتها الصحية، إلا أن الزيارة غير مسموح بها في الوقت الحالي، حرصًا على صحتها.

وأوضح أن مجموعة من أنصار الرئيس الأسبق تتابع على مدار الساعة تطورات الحالة الصحية لقرينه الرئيس، مؤكدًا على أنها تحظى برعاية طبية على أعلى مستوى.

وفي سياق مُتصل كشف علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، تطورات الحالية الصحية لوالدته بتويتة مقتضبة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وغرّد علاء مبارك ناشرًا صورة لوالدته سوزان وعلّق عليها قائلًا: "نشكر كل من سأل للاطمئنان على صحة والدتي، وندعو الله أن يتم شفائها على خير وأن تعود إلى بيتها فى القريب العاجل".

وكان علاء مبارك أعلن مرض والدته بتغريدة جاءت للرد على على سؤال أحد متابعيه حول تطورات الحالة الصحية لوالدته وقال حينها: "والله لسا في العناية ولكن خير إن شاء الله.. شكرًا لسؤالك".

وخضعت سوزان مبارك البالغة من العمر 78 عامًا العام الماضي لجراحة في منطقة الديسك بالجسم، كما أنها عولجت من مرض سرطان الدّم.
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