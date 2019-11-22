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حضور جماهيري كبير في عرض "ظل الحكايات" على مسرح الغد (صور)

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 04:39 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي الجديد "ظل الحكايات" من إنتاج فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح، وذلك على خشبة مسرح "الغد"، الكائن العجوزة، وسط حضور كوكبة من الفنانين، وعلى رأسهم، الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد، وعدد من النقاد، والمسرحين منهم المخرج جلال عثمان، الناقد مجدي الحمزاوي، الناقدة الدكتورة سامية حبيب، وغيرهم، وسط إقبال جماهيري كبير.

عرض "ظل الحكايات" هو رحلة في عالم فانتازي من خلال الأحلام والكوابيس التي يشعر بها الإنسان، يؤدي إلى دخول الإنسان لعالم أحلام أخرى، فالعرض رحلة إنسانية تعيش لحظاتها مرتبكة ومن خلال الصورة المرئية والموسيقى يبحر في أجواء الواقعية والتعبيرية ويغوص مع الشخصيات إلى العوالم السيريالية من كوابيس وأحلام وكذلك العالم الفانتازي وصولا لفهم هذا الواقع البسيط المعقد.

يذكر أن العرض المسرحي "ظل الحكايات" من بطولة رامي الطمباري، وعبير الطوخي، ومحمود الزيات، وخالد محايري، والديكور والملابس لمحمد فتحي، والموسيقى والألحان لدكتور صلاح مصطفى، والعرض من تأليف وأشعار إبراهيم الحسيني، ومن إخراج عادل بركات.
حضور جماهيري كبير في عرض "ظل الحكايات" على مسرح الغد (صور)
حضور جماهيري كبير في عرض "ظل الحكايات" على مسرح الغد (صور)
حضور جماهيري كبير في عرض "ظل الحكايات" على مسرح الغد (صور)
حضور جماهيري كبير في عرض "ظل الحكايات" على مسرح الغد (صور)
حضور جماهيري كبير في عرض "ظل الحكايات" على مسرح الغد (صور)
حضور جماهيري كبير في عرض "ظل الحكايات" على مسرح الغد (صور)
حضور جماهيري كبير في عرض "ظل الحكايات" على مسرح الغد (صور)
حضور جماهيري كبير في عرض "ظل الحكايات" على مسرح الغد (صور)
حضور جماهيري كبير في عرض "ظل الحكايات" على مسرح الغد (صور)
حضور جماهيري كبير في عرض "ظل الحكايات" على مسرح الغد (صور)
حضور جماهيري كبير في عرض "ظل الحكايات" على مسرح الغد (صور)
حضور جماهيري كبير في عرض "ظل الحكايات" على مسرح الغد (صور)
حضور جماهيري كبير في عرض "ظل الحكايات" على مسرح الغد (صور)
حضور جماهيري كبير في عرض "ظل الحكايات" على مسرح الغد (صور)
حضور جماهيري كبير في عرض "ظل الحكايات" على مسرح الغد (صور)
حضور جماهيري كبير في عرض "ظل الحكايات" على مسرح الغد (صور)
حضور جماهيري كبير في عرض "ظل الحكايات" على مسرح الغد (صور)
حضور جماهيري كبير في عرض "ظل الحكايات" على مسرح الغد (صور)
حضور جماهيري كبير في عرض "ظل الحكايات" على مسرح الغد (صور)
حضور جماهيري كبير في عرض "ظل الحكايات" على مسرح الغد (صور)
حضور جماهيري كبير في عرض "ظل الحكايات" على مسرح الغد (صور)
حضور جماهيري كبير في عرض "ظل الحكايات" على مسرح الغد (صور)
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الكلمات المفتاحية

مسرح محمود الزيات عادل بركات ظل الحكايات أخبار الفن

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