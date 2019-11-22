صوليو: تركيا تحتجز "عنصراً هاماً" من تنظيم داعش





صرح وزير الداخلية التركي سليمان صوليو، اليوم الجمعة، بأن أنقرة تحتجز "عنصراً هاماً" من تنظيم داعش الإرهابي، خطط لاعتداءين وقعا في ألمانيا وروسيا، وفق ما جاء في مقابلة صحفية نشرت اليوم.





وأوضح وزير الداخلية التركي، بالمقابلة التي أجرتها صحيفة "حربيت" التركية، حول احتجاز العنصر الداعشي، "أنه شخص مهم في التنظيم الإرهابي، وهو الذي خطط وأعطى الأمر بتنفيذ اعتداء بقنبلة وقع عام 2018 في روسيا، وللهجوم في متجر في مدينة هامبورج بألمانيا".





وقال صوليو، إن "الموقوف الذي عرف عنه باسم يوسف هبة، هو خبير متفجرات ومدرِّب على العمليات الانتحارية"، موضحاً أن "القوات التركية قبضت عليه في أعزاز بشمال سوريا".





ولم يكشف الوزير التركي أي تفاصيل عن الاعتداءين المنسوبين إلى هبة المعروف أيضا بالاسم الحركي "أبو جهاد الدين النصر عبيدة"، لكنه ربما يقصد بالنسبة لألمانيا إلى هجوم بالسكين نفذه طالب لجوء رُفض طلبه فقتل شخصا طعنا بالسكين وجرح ستة آخرين في سوبرماركت، وخلص القضاء إلى عمل بدافع "التطرف الإسلامي".





أما بالنسبة لروسيا، فلم يتضح إلى أي "هجوم بالقنبلة" كان يشير وزير الداخلية التركي.





وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده قبضت على 287 شخصا فروا من السجون المخصصة لعناصر تنظيم داعش في سوريا، بعد بدء الهجوم التركي.





هذا وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أطلق في يوم 9 أكتوبر الماضي، عملية عسكرية تحت أسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين، الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.



