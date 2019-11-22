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ريال مدريد يرفض التعاقد مع نجم تشيلسي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 04:04 م
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زيدان
زيدان
مصطفى صابر
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كشفت تقارير أن نادي ريال مدريد الإسباني رفض فرصة التعاقد مع البرازيلي مهاجم تشيلسي ويليان في صفقة انتقال حر.

يُزعم أن البلوز يجري مفاوضات مع البرازيلي الدولي بشأن صفقة جديدة ، ولكن كما هو الحال ، فإن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا سيكون خارج العقد في نهاية حملة 2019-20.

سيكون ويليان حراً في الاتفاق على عقد مسبق مع نادي أجنبي في بداية عام 2020 إذا فشل في توقيع تمديد مع تشيلسي ، وكان برشلونة مرتبطًا بقوة.

ووفقًا للصحيفة " Defensa Central " ، فقد تم عرض أمريكا الجنوبية أيضًا على مدريد ، إلا أن جانب زين الدين زيدان أشار إلى أنهم لن يكونوا مهتمين بتوقيعه على النقل المجاني.

يزعم التقرير أن ريال مدريد ليس في السوق لمهاجم واسع جديد بسبب وجود الشابين البرازيليين جونيور فينسيوس و رودريجو.

ساهم نجم تشيلسي بثلاثة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في 15 مباراة لفريق فرانك لامبارد منذ بداية هذا الموسم.
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