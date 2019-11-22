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توقعات جديدة لأسعار الجنيه الإسترليني واليورو خلال الفترة المقبلة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:55 م
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الجنيه الإسترليني
الجنيه الإسترليني
وكالات
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توقع بنك "جولدمان ساكس" ارتفاع الجنيه الإسترليني  أمام اليورو في حين ستتراجع أسعار سندات الحكومة البريطانية (ليرتفع العائد عليها) خلال العام المقبل.

وأرجعت المذكرة البحثية الصادرة عن البنك الارتفاع المتوقع للجنيه الإسترليني إلى التقدم الذي سيتم إحرازه في ملف البريكست بعد الانتخابات العامة في المملكة المتحدة والمزمع عقدها يوم 12 ديسمبر.

ويرى البنك الأمريكي أن من شأن تلك الانتخابات إزالة حالة عدم اليقين حيال الاستثمارات كما ستعزز مزيد من الإنفاق العام.

وتتماشى رؤية "جولدمان ساكس" مع نظرائه مثل بنك أوف أمريكا ميريل لينش ومورجان ستانلي.

وبحسب المذكرة البحثية، فإن الخبراء الاقتصاديون يعتقدون أن تحقيق حزب المحافظين النصر في انتخابات الشهر المقبل قد يؤدي على الأرجح إلى حل سريع بشأن عملية مغادرة عضوية الاتحاد الأوروبي.

وكانت المملكة المتحدة طلبت من الاتحاد الأوروبي تمديد موعد البريكست حتى نهاية يناير/كانون الثاني من أجل إتاحة الفرصة للحصول على موافقة البرلمان على الصفقة التي تم التوصل لها مؤخراً مع الكتلة.

وأضافوا أن الوضوح بشأن البريكست يجعل الإسترليني العملة المفضلة لدى البنك من بين عملات مجموعة الدول العشرة في غضون الربع الأول من عام 2020.

ويتوقع "جولدمان ساكس" أن يرتفع الجنيه الإسترليني بأكثر من 4 بالمائة من مستوياته الحالية ليصل إلى 82 بنس لكل يورو خلال أول ثلاثة أشهر من العام المقبل.

وبحلول الساعة 1:03 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة البريطانية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بأكثر من 0.3 بالمائة ليرتفع اليورو إلى 0.8597 إسترليني.
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الكلمات المفتاحية

سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني الانتخابات البريطانية اتفاقية البريكست

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