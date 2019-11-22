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طفرة مالية كبيرة بميزانية النادي الأهلي (أرقام)

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:55 م
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مجلس الاهلي
مجلس الاهلي
الفجر الرياضي
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نجح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في إحداث طفرة مالية وفقًا للأرقام والإحصائيات التي أبرزها العام المالي 2018-2019، في ظل الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد لتحقيق أحلام وطموحات أعضاء وجماهير النادي على كافة الأصعدة، وبما يليق باسم وحجم وشعبية وتاريخ الأهلي صاحب الريادة في مختلف المجالات .

وعلى الرغم من المطبات الصعبة التي شهدها النادي الأهلي على الصعيد المالي في العام المنقضي، نظرًا للمتغيرات التي تطرأ بين الحين والآخر بشكل عام على كافة المستويات بحكم الظروف الاقتصادية والتسويقية والتعاقدية وغيرها، إلا أن مجلس إدارة النادي نجح في التصدي لكل هذه المتغيرات وتعامل معها بحنكة شديدة منحت الأهلي الأفضلية في هذا الصدد، وحافظت على تربعه فوق قمة الهرم المالي والتسويقي كما عهده عشاقه ومحبوه في كل مكان.

أرقام قياسية

ميزانية النادي الأهلي هذا العام حققت أرقامًا قياسية برهنت على الجهد المبذول من جانب مجلس الإدارة للوصول إلى أفضل الأرقام والنتائج، وذلك بالتوازي مع المشروعات والانجازات في الملفات الإنشائية والخدمية والتسويقية بالاضافة إلى المشروعات العملاقة التي شرع المجلس في تنفيذها وأنجز جزءا كبيرا منها وفقا للبرنامج الانتخابي الذي التزم بتنفيذه منذ اليوم الأول لتوليه مهمة قيادة النادي في 30 نوفمبر 2017 .

التقرير المالي أكد أن ميزانية النادي في 30-6-2019 وصلت إلى 2 مليار جنيه مقارنة بـ 1.3 مليار في نفس الفترة من عام 2018، كما حقق النادي الأهلي فائضا قدره 322 مليون جنيه خلال العام المالي من 1-7-2018 إلى 30-6-2019 .

وعلى صعيد الأصول الثابتة في بند الأراضي كشف التقرير المالي عن وجود زيادة وصلت إلى 348 مليون جنيه تمثل قيمة أرض فرع النادي بالتجمع الخامس طبقًا لعقد البيع الابتدائي والمؤرخ بتاريخ 26-9-2018 بين النادي وهيئة المجتمعات العمرانية.

الأصول الثابتة

كما شهد التقرير المالي زيادة الأصول الثابتة الأخرى من مبانٍ وآلات ومعدات وأثاث وأدوات وأجهزة خلال عام 2018-2019 بمبلغ 35 مليون جنيه؛ ممثلة في العديد من البنود المختلفة ويأتي في مقدمتها مبنى صالون الأعضاء الجديد وتطوير مطعم المرسى ومشروع منطقة حديقة العائلات وإنشاء عدد ساحتين للانتظار، بالإضافة الى تنفيذ أعمال كابل التغذية الرئيسي لمجمع حمام السباحة .

ووصلت الإيرادات المحققة فعليا للنادي خلال الفترة من 1-7-2018 الى 30-6-2019 إلى «1.2 مليار جنيه» بالاضافة إلي زيادة قيمة المشروعات الجاري تنفيذها في عام 2018-2019 من 40 مليون جنيه إلي 110 ملايين في 30-6-2019 ، وأبرزها مشروعات المنطقة الترفيهية وتطوير الأسوار والبوابات وإنشاء منطقة جلوس الأعضاء وتجديد وتطوير دورات مياه الاعضاء بفرع مدينة نصر وتجديد غرف ومكاتب الاكاديمية بنفس الفرع بالاضافة الى بعض المشروعات الخدمية والإنشائية الأخرى المتعددة.



عقود الرعاية والبث الفضائي

- توقيع عقد رعاية جديد يحصل النادي بموجبه على 510 مليون جنيه في أربعة سنوات بحيث تبلغ حصة النادي سنويًا 127.5 مليون جنيه إبتداء من عام 2018-2019 مقابل 77 مليون جنيه كما تم توقيع عقد البث الفضائي الجديد والذى يحصل بموجبه النادي على 400 مليون جنيه في أربعة سنوات حيث تبلغ حصة النادي 100 مليون جنيه سنويًا مقابل 50 مليون جنيه .

- حصول النادي على مبلغ مليون و 750 الف دولار بما يعادل 31.2 مليون جنيه نظير مشاركة عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع المنتخب الوطني الأول في كأس العالم في روسيا 2018.

- حققت أكاديمية النادي زيادة مالية بقيمة 13.45 مليون جنيه نظير الاشتراكات.

- تدعيم فريق كرة القدم والقطاع بالكامل وباقي ألعاب النشاط الرياضي بصفقات بلغت قيمتها212 مليونا و422 الف جنيه.

- تم تطبيق اللائحة المالية الجديدة الخاصة بالنشاط الرياضي ابتداء من نوفمبر 2018 بعد إضافة بعض التعديلات الإيجابية اليها ،والتى من شأنها خدمة قطاع النشاط الرياضي الذي بلغت مصاريفه 192 مليون جنيه مقابل 139 مليون جنيه.



الآلات والمعدات

وعلى صعيد الآلات والمعدات، فقد تم إضافة طلمبات مياه بفرع الجزيرة وغلاية أدشاش ومبادل حراري وولاعة تعمل بالغاز الطبيعي ومبادل حراري لحظي قدرة 800 وات وشبكة ري بالرش (لاند سكيب) حمام السباحة بفرع الشيخ زايد.

ولم تتوقف النجاحات التي حققها مجلس الادارة في بند الأصول الثابتة عند ما سبق ذكره بل امتد إلى تكييف صالة الكاراتيه بفرع مدينة نصر وتوفير شاشات عرض كبيرة وجهاز الحركات الأرضية وأدواتها وشراء ألواح الغطس الأمريكي ومنصات بداية سباقات حمام السباحة بفرع الشيخ زايد.

وحرص المجلس على القيام بالعديد من الخطوات الخاصة بالجانب الخدمي والإنشائي من خلال الاعمال والتجهيزات التى تمت بحمام السباحة بفرعي مدينة نصر والشيخ زايد إلي جانب الاعمال التى تمت بصالة الايروبكس والجيم بفرع الشيخ زايد.
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