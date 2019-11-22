من "الزعيم" لـ"سوزان مبارك".. شائعات الوفاة تلاحق النجوم والمشاهير

تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر، بالعديد من الشائعات المتلاحقة، والتي كان آخرها شائعة وفاة السيدة سوزان مبارك، زوجة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وغيرها من الشائعات مثل ما تم تداوله عن الحالة الصحية للزعيم عادل إمام ووفاته، وتستعرض الفجر أبرز شائعات الوفاة للنجوم والشخصيات العامة خلال الفترة الأخيرة.





فريد الديب ينفي وفاة سوزان مبارك

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنباء كاذبة بشأن وفاة سوزان مبارك حرم الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل أن يخرج محامي العائلة فريد الديب لينفي الخبر.





وكشف علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، الحالة الصحية لسوزان مبارك في تغريدة على حسابه الشخصي عبر "تويتر"، أمس الخميس، قبل 20 ساعة بالتحديد، قائلاً: "نشكر كل من سأل للاطمئنان على صحة والدتي وندعوا الله أن يتم شفائها على خير وان تعود إلى بيتها فى القريب العاجل".





ورد علاء على سؤال أحد متابعيه على "تويتر" سأله "ما مدى صحة الأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا؟"، قائلاً: "أخبار كاذبة حضرتك لا أساس لها من الصحة، وخير ان شاء الله".





ونفى فريد الديب، ما ذُكر في بعض وسائل الإعلام بشأن وفاتها مشيرا إلى أن حالتها الصحية في تحسن مستمر.





شائعة وفاة الزعيم

وبعد تداول شائعة وفاة الفنان الكبير عادل إمام، نشر المخرج رامي إمام، مقطع فيديو لوالده الزعيم، من موقع تصوير مسلسل "فلانتينو"، لينفي الشائعات التي ترددت عن وفاته.





ووجه رامي الكاميرا، خلال مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، نحو والده، وقال: "أنا في اللوكيشن يا جماعة وجنبي بيذاكر وبيحفظ".





حيث ظهر الزعيم وهو منهمك في قراءة دوره بالمسلسل، ويدخن سيجارة.





نقيب الممثلين ينفي وفاة هادي الجيار

وكما تداول أيضا نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن وفاة الفنان هادي الجيار، الأمر الذي نفاه الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مؤكدا أن هادي الجيار بصحة جيدة.





وتعرض هادي الجيار، مؤخرا لالتهاب رئوي حاد إثر إصابته بميكروب في الرئة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. واستقرت حالته الصحية، وكان من المفترض خروجه من المستشفى في اليوم ذاته، إلا أن الأطباء فضلوا بقاءه لفترة تحت الملاحظة.





شائعة وفاة أشهر بلطجي في الدراما المصرية

فيما تداول رواد السوشيال ميديا، خبر وفاة الفنان الشاب محمد فاروق شيبا، وذلك بسبب اعتقادهم وفاته بعد نشر صوره لـ شقيقه المتوفى عبر موقع "الفيسبوك"، ولكنه علق عليها قائلًا: "توفى إلى رحمة الله أخي الأكبر لا أراكم الله سوء في عزيز عليكم".



