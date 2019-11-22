تحديث تطبيقات Gmail على منصتي "أندرويد" و "آي.أو.إس" لدعم رسائل البريد الإلكتروني التفاعلية

قامت Google بتحديث تطبيقات Gmail على iOS و Android بدعم AMP ، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع رسائل البريد الإلكتروني المتوافقة كما لو كانت صفحات ويب ديناميكية دون الحاجة إلى فتح متصفح خارجي، وقد بدأ تشغيل الميزة بالأمس، ومن المقرر تقديمها على الويب في شهر يوليو القادم.





تقدم Google بعض الأمثلة المختلفة لما يمكن أن تستخدمه الميزة الجديدة، حيث يمكنك الرد على دعوات حضور للأحداث، وإدارة تفضيلات الاشتراك، أو الرد على التعليقات في مستند Google، كل ذلك دون الحاجة إلى ترك بريد إلكتروني فردي أو تطبيق Gmail.





وتتيح الميزة أيضًا تحديث رسائل البريد الإلكتروني ديناميكيًا، مما يعني أنه من غير المحتمل أن تواجه بمعلومات قديمة لمجرد أنها مضمنة في بريد إلكتروني قديم.





وعلى الرغم من أن Google تقود استخدام AMP، إلا أن مزودي خدمات البريد الإلكتروني الآخرين يدعمونه أيضًا، حيث أصدرت Microsoft، دعم AMP مؤخرًا للبريد الإلكتروني على Outlook.com في معاينة المطور، وظيفة AMP في Outlook.com متوقفة بشكل افتراضي، على عكس Gmail حيث يتم تشغيلها افتراضيًا.





من أجل رؤية رسائل البريد الإلكتروني الديناميكية الجديدة، يجب دعمها من قبل المنظمة التي ترسلها، وفي وقت سابق من هذا العام، قالت Google إنها تعمل مع عدد من الشركاء لتقديم الدعم، بما في ذلك Booking.com و Despegar و Doodle و Ecwid و Freshworks و Nexxt و OYO Rooms و Pinterest و redBus ، في حين أن منتجات البريد الإلكتروني للجهات الخارجية بما في ذلك SparkPost ، كما وقعت Litmus و Twilio Sendgrid و Amazon SES و Pinpoint لتقديم الدعم.



