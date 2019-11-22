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"هو ده الكلام" مي سليم عن صورتها مع "ليوناردو دي كابريو"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 04:00 م
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مي سليم
مي سليم
اسماء زقزوق
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نشرت الفنانة المصرية أحدث صورها، ذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث ظهرت في الصورة بصحبة الممثل الأمريكي "ليوناردو دي كابريو" على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي في أولي أيام فعالياته مساء أمس الخميس.

علقت مي سليم على الصورة وكتبت "هو ده الكلام" وقام متابعيها وجمهورها بتسجيل إعجابهم على الصورة، كما قاموا بالتعليق على الصورة وكتب بشكل كوميدي "لايقين علي بعض".

حيث حضرت الفنانة مي سليم حفل افتتاح وأولي فعاليات أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحالية التي تحمل رقم 41، المقامة على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

كما حضر الفنان الأمريكي "ليوناردو دي كابريو" مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحرص على حضور الفعاليات على هامش تكريمه بالمهرجان.

تقام هذه الدورة رقم 41 برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل هذه الدورة اسم الراحل يوسف شريف رزق المدير الفني السابق للمهرجان، وتقام فعاليات هذه الدورة في الفترة من 20 وحتى 27 من شهر نوفمبر الجاري.

اشترك في تقديم حفل الافتتاح كلاً من النجوم دينا الشربيني، خالد الصاوي، أحمد داوود، وتم إذاعته عبر قناة "DMC"،ويقوم بإخراج المهرجان المخرج هشام فتحي، ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم الأيرلندي لمخرجه مارتن سكورسيزي، ومن بطولة آل باتشينو، وروبرت دي نيرو، ويعد هذا هو العرض الأول للفيلم في الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا بصفة عامة.


يقوم المهرجان بمنح جائزة فاتن حمامة التقديرية لكلاً من المخرج المصري شريف عرفة، مخرج الرسوم المتحركة والممثل والسيناريست تيري جيليام، كما تمنح الفنانة المصرية منة شلبي جائزة فاتن حمامة للتميز.

يشمل برنامج مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الواحدة والأربعين عرض لمائة وخمسين فيلم يتنوع ما بين الأفلام التسجيلية القصيرة و الأفلام الروائية الطويلة، وينفرد بعرض ما يقارب من ثلاثين فيلما من الأفلام الدولية والعالمية.

وتتميز الدورة ال41 من المهرجان إقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" والتي تمنح المحترفين فرصة للشراكة مع المجتمع السينمائي الدولي من خلال حضور الندوات والورش الخاصة والمناقشات السينمائية الهامة، كما تقدم فرصة جيدة وجوائز ذات قيمة في مشاريع الأفلام في مرحلتين هما "مرحلة التطوير، ومرحلة ما بعد الإنتاج" تصل قيمة هذه الجوائز إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 إلى 26 من نوفمبر الجاري


"هو ده الكلام" مي سليم عن صورتها مع "ليوناردو دي كابريو"
"هو ده الكلام" مي سليم عن صورتها مع "ليوناردو دي كابريو"
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