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أول صفقة طلبها مورينيو بعد تولي توتنهام

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:39 م
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مورينيو
مورينيو
مصطفى صابر
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يتطلع المدرب لبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لفريق توتنهام هوتسبير إلى انتقال لاعب خط وسط يوفنتوس أدريان رابيوت.

انضم اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر خلال الصيف بعد تعاقده مع نادي باريس سان جيرمان.

يُعتقد أن السيدة العجوز هزمت عددًا من الأندية الإنجليزية - بما في ذلك توتنهام - لتوقيع اللاعب الفرنسي بعقد حتى صيف عام 2023.

كافح رابيو من أجل كسب دور أساسي لفريق موريزيو ساري هذا الموسم ، واستكمل التسعين دقيقة في واحدة من 12 مباراة بالدوري حتى الآن.

ووفقاً لصحيفة " Calciomercato " ، مورينيو هو معجب بلاعب خط الوسط ، ويريد مدرب توتنهام الجديد من ناديه التحرك في نافذة الانتقالات لشهر يناير.

لم يسجل رابيو حتى الان أو يقدم المستوى المطلوب منه في تسع مباريات ليوفنتوس هذا الموسم تحت قيادة مدربه ساري.
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