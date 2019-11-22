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مصر ضد كوت ديفوار.. الدليل الشامل لنهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة (القناة الناقلة والموعد وتشكيل المنتخبين)

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:34 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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تختتم اليوم فعاليات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتى نُظمت فى مصر من يوم 8 نوفمبر وتنتهى اليوم بمباراة النهائي بين منتخب مصر الأولمبي ومنتخب كوتديفوار الأولمبي على ستاد القاهرة الدولى وسط حشد جماهيري كبير لمساندة الفراعنه اليوم فى نهائي البطولة.

 

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب كوتديفوار الأولمبي والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب كوتديفوار الأولمبي فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعه مساءا بتوقيت السعودية والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات والسابعه مساءا بتوقيت جرينتش.

 

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب كوت ديفوار الأولمبي والقنوات الناقلة

سيذاع لقاء منتخب مصر الأولمبي ومنتخب كوتديفوار الأولمبي عبر قناة beIN Sport HD 10 وتايم سبورت Time Sport HD عبر التردد الأرضي، فى نقل خاص من ستاد القاهرة الدولى لمباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية.

 

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأولمبي في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : أحمد فتوح، أسامة جلال، محمد عبد السلام، أحمد رمضان بيكهام، كريم العراقي

خط الوسط : أكرم توفيق، عمار حمدي

خط الهجوم : رمضان صبحي، مصطفي محمد، عبد الرحمن مجدي.

 

التشكيل المتوقع لمنتخب كوت ديفوار الأولمبي في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة

حراسة المرمى : إلعازر إيرا تاب.

خط الدفاع: كوديو دابيلا، محمد أوتارا، سيلاس جاناكا وإسماعيل ديالو.

خط الوسط: أبوبكر كيتا، جيان أماني، كوفي سبيستيان.

خط الهجوم: جونيور تراوري، يوسف داو وأيمار تيمتي.

 

مشوار منتخب مصر الأولمبي حتى الوصول للمباراة النهائية

حقق منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب الفوز فى أربع مباريات خلال البطولة بنسبة نجاح 100%، فاز على منتخبات مالي وغانا والكاميرون بدور المجموعات ثم فوز على منتخب جنوب إفريقيا بثلاثيه فى نصف نهائي البطولة.

 

وحقق منتخب كوت ديفوار الأولمبي الفوز على منتخب غانا في نصف النهائي بركلات الترجيح ليصعد للنهائي.

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نهائي كأس الأمم مصر ضد كوت ديفوار مصر الاولمبي المنتخب الاولمب احمد رمضان بيكهام

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