إبراهيم رضا: الله سخر السيسي قائدا للأمة ذو فكر مستنير



وأشار "رضا"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أن هناك جماعات استولت على المنابر والمساجد، حتى استولوا على الزكاة، موضحًا أن استرداد الخطاب الديني يكون برده إلى أهله، حيث حان وقت استرداد الخطاب الديني.



وأوضح الدكتور إبراهيم رضا، أن وزارة الأوقاف قصرت الخطابة والدعوة الإسلامية على المتخصصين، مضيفا أن الله سخر لهذه الأمة قائد ذو فكر مستنير وهو الرئيس السيسي.



قال الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه لابد من استرداد الخطاب الديني من الذين خطفوه، معقبا أنه قد تم خطف الخطاب الديني على مرأى ومسمع الأمة الإسلامية كلها.