Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصر وكوت ديفوار.. مشوار المنتخبين حتى نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:44 م
Advertisements
مصر وكوت ديفوار
مصر وكوت ديفوار
أحمد عصام
Advertisements

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب جنوب أفريقيا اليوم الجمعة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.


ونجح المنتخب الوطني في الصعود لاولميياد طوكيو 2020 بعد الفوز على منتخب جنوب أفريقيا في الدور نصف النهائي، حيث يتأهل اول ثلاث مراكز في البطولة إلى الأولمبياد بشكل مباشر من أجل تمثيل القارة الأفريقية.


مشوار منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار :-

فاز منتخب مصر في مباراته الأولى بدور المجموعات على حساب منتخب مالي بهدف نظيف احزره مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك، وقلب الفراعنة النتيجة في المباراة الثانية على منتخب غانا حيث فاز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين واحرز أهداف منتخب مصر كل من مصطفى محمد ورمضان صبحي وأحمد ياسر ريان.

Image result for ‫منتخب مصر الأولمبي الفجر‬‎

وحقق المنتخب العلامة الكاملة بدور المجموعات بالفوز الثالث على منتخب الكاميرون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد واحرز الهدفين مصطفى محمد، وكانت النتيجة الأكبر للمنتخب في البطولة على حساب منتخب جنوب أفريقيا في الدور النصف نهائي بعد الفوز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.


مشوار كوت ديفوار قبل مواجهة مصر :-

كانت بداية منتخب كوت ديفوار جيدة بالفوز على منتخب نيجيريا بهدف نظيف، ولكن تعرض للهزيمة في المباراة الثانية من منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0، وحسم تأهله وتصدره للمجموعة الثانية بفوز صعب على منتخب زامبيا بنتيجة هدف نظيف وتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن منتخب جنوب أفريقيا صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

Image result for ‫منتخب كوت ديفوار الفجر‬‎

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نهائي أمم إفريقيا مصر وكوت ديفوار مصر ضد كوت ديفوار المنتخب اليوم

أخبار تهمك

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. صدمة جديدة كبرى للأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. توجيه مهم للحكومة بشأن فواتير المياه وقراءات العدادات

منذ حوالي 5 ساعات

موعد أول مباراة لكهربا مع الأهلي

منذ ساعة و نصف

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

قناة السويس تزف بشرى للمصريين وتصدم أعداء الوطن

منذ أقل من ساعتين

النقل تجهز مفاجأة لإنهاء معاناة ركاب السكة الحديد مع تذاكر القطارات

منذ حوالي 7 ساعات

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. لوائح الكاف تنصف الزمالك بعد رفضه لعب السوبر في قطر

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ يوم

عاجل.. حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

منذ حوالي 5 ساعات

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ يوم

عاجل.. وصية غير متوقعة من شقيقة فيفي عبده قبل وفاتها فجر اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ حوالي 20 ساعة

بعد ظهورها بفستان قصير أمس.. إطلالات شبه عارية لـ رانيا يوسف (صور)

منذ ساعة و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة مصر في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

موعد مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم egypt vs south africa

تعرف على مشوار منتخب مصر الأولمبي في أمم أفريقيا تحت 23 عام

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي المقبلة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:29 م

موعد أول مباراة لكهربا مع الأهلي

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

09:44 ص

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

10:09 ص

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

عاجل.. صدمة جديدة كبرى للأهلي بشأن نجم الفريق

11:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status