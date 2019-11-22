شريف عرفة يرد بقوة على هجوم دور المراسل الصحفي في "الممر"

رد المخرج شريف عرفة، على هجوم البعض علي تواجد المراسل الصحفي "احسان" بهذا الشكل في فيلم "الممر" وأن المخرج المسئول عن خطة العمل برؤيته.



وأضاف "عرفة"، خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا بالمسرح المكشوف قائلا: "مفيش حاجة اسمها قدمت المراسل الصحفي بشكل وحش ايه المانع انه هيغير مسار حياته ويروح يغطي الحروب لو هنتكلم بالمنطق ده وقت طيور الظلام قالوا اننا بنهاجم المحاميين الأفلام مفيش حاجة اسمها بتقدم بصورة وحشة".



وتابع حديثه قائلا: "اول تكريم لفيلم الممر جاء من مؤسسة "الاهرام" علاقتي بالصحفيين كويسة جدا وانا لا يمكن اكون ضد صحفي".



وبدأت اليوم ثالث ايام مهرجان القاهره السينمائي الدولي بدورته ال 41 وسيستمر من 20 نوفمبر الي 29 نوفمبر الجاري برئاسه المنتج محمد حفظي والدوره مهداه لروح الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.



ومن المقرر أن الفنانه دينا الشربيني والفنان خالد الصاوي سيقدمان الحفل اليوم، وسيفتتح المهرجان بعرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



ويشارك في مهرجان القاهره السينمائي الدولي 150 فيلماً مابين روائي طويل وتسجيلي قصير وأيضا سيكون هناك من بينهم 35 فيلماً في غرضهم الأول وينفرد المهرجان بعروض عالميه ودوليه للمره الأولي

