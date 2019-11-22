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"سيدات مصر" يناشدن "القومي للمرأة" للحفاظ على حقوق المطلقة والحاضنة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:28 م
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صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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وجهت نساء وأمهات مصر، الشكر لكل من قام بدعم مطالبهن المشروعة بشأن حقوقهن وأبنائهن بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي والعاملين بوسائل الإعلام.

كما واصلن مناشدتهن لكافة الجهات المعنية بالدولة وأبرزها المجلس القومي للمرأة لعدم إتاحة المجال للتفسيرات المختلفة للنص القانوني في حالة عدم النص على تحديد قيمة المؤخر أو النفقة مما يؤدي إلى إهدار حقوق المطلقة والحاضنة.

وأشرن، إلى ضرورة تكاتف جهود كافة الجمعيات والمنظمات المحلية المعنية بحقوق المرأة لاستخدام كافة الطرق المشروعة لطرق أبواب المسئولين التنفيذيين بالدولة للنظر بعين الرحمة لمستقبل أطفالهن وعدم تركهم فريسة لاختلاف تفسير النصوص القانونية المعنية بحقوق الرؤية.

وطالبت أمهات مصر، بالحقوق المالية الضائعة لهن بسبب القضايا المتبادلة مع الأزواج بمحاكم الأسرة، واقترحن النص على حصول الزوجة على النفقة قبل أي حقوق مالية أخرى للغير لدى الزوج خاصة في حالة إعساره.
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سيدات مصر المراة المطلقة المراة الحاضنة اخبار مصر

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