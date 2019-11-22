عاجل.. يورجن كلوب يثير الجدل في المؤتمر الصحفي حول إصابة محمد صلاح

آثار الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الجدل في المؤتمر الصحفي حول إصابة لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف النادي الإنجليزي قبل مواجهة كريستال بالاس غدا ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وقال كلوب:" محمد صلاح تدرب منفردا أولا لمدة يوم وأمس تدرب مع المجموعة علي بعض الاشياء نحن ننتظر جلسة أخرى مهمة قبل المباراة لنرى كيف يبدو حالة اللاعب ورد فعله ومن ثم يمكننا اتخاذ القرار، اصابته ليست سيئة لكن مازال يُعاني منها وهذه هي المشكلة، علينا ان نكون حذرين للغاية بالتعامل معه".





وأضاف كلوب:" كل لاعبي الفريق بحالة جيدة وليس هنالك شيئاً لقوله ولانفكر بسباق اللقب، التحدي الاكبر هو مواجهة الاسئلة والاختبارات التي لدينا، انه يتعلق بالموسم الذي نحن فيه، التحدي الاكبر هو الـ 26 مباراة الاخرى بالدوري الإنجليزي الممتاز سنواجه فريق قوي غدل لديهم الجودة ولديهم اجواء رائعة بملعبهم وهو مايجعل الامر صعبًا، انه مكان مميز للذهاب اليه، لم يقوموا بالكثير من الصفقات وجلب اهدافهم لكن العمل الجماعي لفترة طويلة يفيد ايضاً قدموا بداية جيدة بالدوري وجعلوها صعبةً على الجميع".





واختتم الألماني يورجن كلوب المؤتمر الصحفي قائلا:" من الجيد عودة مورينهو للدوري الانجليزي مرة أخري ‏مرحباً بعودتك جوزيه، من الجيد عودته للدوري، يمكنك ان ترى مدى حماسه للعودة عندما كان بعيداً لقرابة السنة، الامور تتغير بسرعة، قبل خمس اشهر كان بوتشتينو بنهائي الابطال والان هو في عطلة بعد إقالته، لقد قام بعمل جيد في توتنهام اتمني له التوفيق في القادم".