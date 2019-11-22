Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. يورجن كلوب يثير الجدل في المؤتمر الصحفي حول إصابة محمد صلاح

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:17 م
Advertisements
كلوب وصلاح
كلوب وصلاح
علي ماهر حلمى
Advertisements

آثار الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الجدل في المؤتمر الصحفي حول إصابة لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف النادي الإنجليزي قبل مواجهة كريستال بالاس غدا ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".


وقال كلوب:" محمد صلاح تدرب منفردا أولا لمدة يوم وأمس تدرب مع المجموعة علي بعض الاشياء نحن ننتظر جلسة أخرى مهمة قبل المباراة لنرى كيف يبدو حالة اللاعب ورد فعله ومن ثم يمكننا اتخاذ القرار، اصابته ليست سيئة لكن مازال يُعاني منها وهذه هي المشكلة، علينا ان نكون حذرين للغاية بالتعامل معه".


وأضاف كلوب:" كل لاعبي الفريق بحالة جيدة وليس هنالك شيئاً لقوله ولانفكر بسباق اللقب، التحدي الاكبر هو مواجهة الاسئلة والاختبارات التي لدينا، انه يتعلق بالموسم الذي نحن فيه، التحدي الاكبر هو الـ 26 مباراة الاخرى بالدوري الإنجليزي الممتاز سنواجه فريق قوي غدل لديهم الجودة ولديهم اجواء رائعة بملعبهم وهو مايجعل الامر صعبًا، انه مكان مميز للذهاب اليه، لم يقوموا بالكثير من الصفقات وجلب اهدافهم لكن العمل الجماعي لفترة طويلة يفيد ايضاً قدموا بداية جيدة بالدوري وجعلوها صعبةً على الجميع".


واختتم الألماني يورجن كلوب المؤتمر الصحفي قائلا:" من الجيد عودة مورينهو للدوري الانجليزي مرة أخري ‏مرحباً بعودتك جوزيه، من الجيد عودته للدوري، يمكنك ان ترى مدى حماسه للعودة عندما كان بعيداً لقرابة السنة، الامور تتغير بسرعة، قبل خمس اشهر كان بوتشتينو بنهائي الابطال والان هو في عطلة بعد إقالته، لقد قام بعمل جيد في توتنهام اتمني له التوفيق في القادم".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول ضد كريستال بالاس كلوب وصلاح الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. صدمة جديدة كبرى للأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. لوائح الكاف تنصف الزمالك بعد رفضه لعب السوبر في قطر

منذ حوالي 10 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ حوالي 18 ساعة

بعد ظهورها بفستان قصير أمس.. إطلالات شبه عارية لـ رانيا يوسف (صور)

منذ ساعة و 13 دقيقة

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ يوم

عاجل.. توجيه مهم للحكومة بشأن فواتير المياه وقراءات العدادات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ حوالي 20 ساعة

موعد أول مباراة لكهربا مع الأهلي

منذ ساعة و نصف

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ يوم

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

منذ حوالي 5 ساعات

قناة السويس تزف بشرى للمصريين وتصدم أعداء الوطن

منذ ساعتين

عاجل.. وصية غير متوقعة من شقيقة فيفي عبده قبل وفاتها فجر اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

النقل تجهز مفاجأة لإنهاء معاناة ركاب السكة الحديد مع تذاكر القطارات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

يورجن كلوب "غاضب" من محمد صلاح بسبب راموس

كلوب يتحدث عن إصابة محمد صلاح.. وتكتيكه أمام نيوكاسل

جوارديولا يهين مدرب محمد صلاح.. ورد ناري من الأخير

كلوب يُهاجم جوارديولا ويوجه له رسالة نارية

كلوب يدافع عن محمد صلاح بتصريح ناري

"رياح كلوب" و"قطة الجوديسون بارك" ضمن أبرز 15 حدث غريب في البريميرليج هذا الموسم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:29 م

موعد أول مباراة لكهربا مع الأهلي

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

09:44 ص

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

10:09 ص

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

عاجل.. صدمة جديدة كبرى للأهلي بشأن نجم الفريق

11:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status