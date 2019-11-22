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عميد المحاميين التونسيين: "ضرورة تعيين وزير عدل يحقق طموحات المحامين والقضاة"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:11 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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قال عميد الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين ابراهيم بودربالة، أنه تباحث مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي صباح اليوم بدار الضيافة بقرطاج، في وضعية مرفق العدالة والمحاكم وبنيتها التحتية والاطار الاداري و ما ينشده المحامون خاصة الشبان منهم.

واعرب في تصريح إعلامي إثر اللقاء، عن ارتياحه لما قدمه رئيس الحكومة المكلف من آراء و تطلعات تهدف الي تحقيق ما ينتظره الشعب من أداء هذه الحكومة، مضيفا بان الحبيب الجملي تعهد بايحاد حل للمشاكل التي تم عرضها و بالابقاء على التواصل مع مجلس هيئة المحامين والتباحث في كل للمشاكل التي تم طرحها.

وحول تحييد منصب وزير العدل، قال بودربالة أن مهنة المحاماة ليس من مهامها تشكيل الحكومة، لكنه أشار إلى انه يرى ضرورة تعيين وزير يحقق طموحات المحامين والقضاة والاطار الاداري.

واشار الى انه يمكن ان يكون وزير العدل سياسيا ويقوم بما تمليه عليه متطلبات الوزارة، مبينا انّ الشخص المنفتح قادر على انجاز عديد الاشياء لفائدة القطاع، وذلك بالاصغاء و التنقل بين المحاكم، مؤكدا اهمية ان يضع وزير العدل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
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