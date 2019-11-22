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الزمالك ومازيمبي.. الأبيض يدرس السفر لللكونغو بطائرة خاصة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:08 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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تفكر إدارة نادي الزمالك في توفير طائرة خاصة لرحلات الفريق الافريقية خلال الفترة المقبلة بسبب الضغط المنتظر على كافة المستويات المحلية والقارية.

وجاء نجاح تلك التجربة في بطولة الكونفدرالية الافريقية خلال الموسم الماضي والتتويج باللقب ليدفع الإدارة للتفكير في الاتجاه لنفس التجربة من جديد.

ويأتي ذلك لتجنب عناء السفر في الرحلات الخارجية والترانزيت الذي يستغرق ساعات طويلة، بجانب صغط اللقاءات والارتباط بمباراة كل 3 أيام تقريبا وهو ما يمكن أن يعرض اللاعبين إلى الاجهاد.

ويلاقي الزمالك نظيره مازيمبي الكونغولي يوم 30 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

ويستأنف الفريق مبارياته ببطولة الدوري يوم الإثنين المقبل أمام فريق إنبي بعد فترة توقف طويلة.

ويفتقد الزمالك في مباراة إنبي المقرر لها يوم الإثنين المقبل ببطولة الدوري لخدمات بعض اللاعبين ويأتي على رأسهم المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي للإيقاف من جانب لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وتعرض ساسي للإصابة في مباراة منتخب بلاده الأخيرة أمام غينيا الإستوائية في تصفيات أمم افريقيا واشتكى من بعض الآلام في الفخذ ويحتاج للراحة والعلاج لمدة أسبوع.

وكانت آخر المواجهات للزمالك قبل توقف الدوري أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا وانتهت لمصلحة الفريق الأبيض بهدف نظيف.

ويستعيد الزمالك في لقاء إنبي مجهودات الدوليين سواء على صعيد المنتخب الأول أو المنتخب الأوليمبي.
وخاض المنتخب الأول مباراتين أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم افريقيا وانتهت الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، والثانية بالتعادل السلبي.

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