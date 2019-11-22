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محافظ الجيزة: استرداد 3 أفدنة أراضي أملاك الدولة بقرية وردان

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:07 م
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تمكنت محافظة الجيزة من إزالة التعديات الواقعة على الأراضي أملاك الدولة بمساحة 3 أفدنة و18 قيراطا بناحية قرية وردان بمركز ومدينة منشأة القناطر.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الأراضي صادر بشأنها قرارات إزالة منذ عام 2013، وقد تم إزالة التعديات عليها بالكامل والتى تنوعت ما بين زراعات غير مثمرة واسوار  مشيراً ان الإزالات تمت بمشاركة مديرية امن الجيزة.

ونوه المحافظ بأن الأراضي التي تم استردادها سوف يتم تخصيصها للاستفادة منها لإقامة مشروعات خدمية ذات نفع عام، وبأن المحافظة مستمرة فى إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة ومواجهة المخالفين وذلك في إطار تنفيذ الموجة 14 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أنه لن يتم التهاون مع أي محاولة للتعدي على أراضي الدولة مع الالتزام الكامل باسترداد حقوق الدولة دون استثناء وتنفيذ القانون على كل المخالفات مهما بلغ حجمها.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتصدي بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص واسترداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها وإزالة جميع التعديات والتنسيق مع جهات الولاية لتلك الأراضي لتخصيص دوريات ثابتة للمرور على الأراضي المستردة لمنع تكرار التعدي عليها من قبل المخالفين إضافة إلى تعليق لافتات على الأراضي موضح بها أن الأرض هي أملاك دولة.

واختتم بأن المحافظة مستمرة في تحرير عقود لتقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على تلك الأراضي والذين تقدموا مسبقا بطلبات لتقنين الأراضي وسددوا رسوم الفحص والمعاينة وانطباق الاشتراطات الواردة بالقانون عليهم.
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