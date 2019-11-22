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ساليف كوليبالي يقترب من الهلال السوداني قبل دوري الأبطال

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:27 م
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ساليف كوليبالي
ساليف كوليبالي
محمد الصو
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دخل مسؤولو نادي الهلال السوداني، في مفاوضات جادة مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفتح مجلس الفريق السوداني، خط مفاوضات مع المالي ساليف كوليبالي مدافع الأهلي والرجاء المغربي السابق، من أجل محاولة ضمه لتعزيز قوة دفاع الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ولعب كوليبالي ضمن صفوف النادي الأهلي أثناء تولي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني قيادة الفريق، ثم انتقلت سويا للرجاء البيضاوي المغربي، قبل أن يرحلا مع بداية الموسم الجاري.

ويستعد الهلال السوداني لبدء غمار بطولة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث يلعب ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم كل من "الأهلي والنجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".


وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" برئاسة المالاجاشي أحمد أحمد، عن مواعيد الجولتين الأولى والثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا من مصر هذا الموسم، الأهلي بصفته حامل لقب بطولة الدوري العام، والزمالك الذي يشارك بصفته وصيف بطل الدوري المحلي.

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع النادي الأهلي بالمجموعة الثانية والتي تضم كل من "النجم الساحلي التونسي، وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، والهلال السوداني".

فيما أوقعت الزمالك، ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم بجواره كل من "مازيمبي الكونغولي وزيسكو يونايتد الزامبي، وبريميرو دي أجوستو الأنجولي".

ويخوض الأهلي أولى مبارياته أمام النجم الساحلي التونسي، خارج الديار وتحديدا على الملعب الأوليمبي برادس، يوم الجمعة 29 من الشهر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، فيما ستكون أولى مباريات الزمالك خارج الديار أيضا ضد فريق مازيمبي الكونغولي، يوم السبت 30 من نفس الشهر في الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة.

وجاءت مواعيد الجولتين الأولى والثانية كالآتي:-

"الجمعة 29 نوفمبر".

6.00 شبيبة القبائل ضد فيتا كلوب

9.00 الهلال ضد بلاتينيوم ستارز

9.00 النجم الساحلي ضد الأهلي

"السبت 30 نوفمبر".

15.00 مازيمبي ضد الزمالك

6.00 بريميرو دي أوجوستو ضد زيسكو يونايتد

6.00 اتحاد العاصمة ضد الوداد

9.00 ماميلودي صنداونز ضد بترو لواندا

9.00 الرجاء ضد الترجي

"الجمعة 6 ديسمبر".

6.00 فيتا كلوب ضد الرجاء

9.00 الاهلي ضد الهلال

9.00 الترجي ضد شبيبة القبائل

"السبت 7 ديسمبر".

3.00 بلاتينيوم ضد النجم الساحلي

3:00 بترو لواندا ضد اتحاد العاصمة

6.00 زيسكو ضد مازيمبي

6:00 الزمالك ضد بريميرو دي أجوستو

9:00 الوداد ضد ماميلودي صنداونز
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الكلمات المفتاحية

ساليف كوليبالي الاهلي ساليف كوليبالي الأهلي

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