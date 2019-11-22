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تعرف على الوجهة القادمة لـ بوتشيتينو في يناير

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:20 م
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بوتشيتينو
بوتشيتينو
مصطفى صابر
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كشفت تقارير إن بايرن ميونيخ سيعين موريسيو بوتشيتينو مدربًا دائمًا للنادي خلال فترة الانتقالات في يناير.

تم طرد الأرجنتيني ، الذي أمضى خمس سنوات في توتنهام هوتسبر ، من قبل نادي شمال لندن يوم الأربعاء بعد بداية سيئة لموسم 2019-20.

تم الإعلان عن ذلك بعد فترة وجيزة من أن خوسيه مورينيو أصبح مدرب توتنهام الجديد ، مع البرتغاليين أخذوا أول تدريب له بعد ظهر الأربعاء.

ووفقًا لصحيفة الإسبانية " AS " ، فإن استبعاد بوتشيتينو أثار اهتمام بايرن ميونخ ، الذي يرى المدير كهدف رئيسي.

يبحث بايرن عن مدرب دائم جديد بعد أن استغنى النادي عن نيكو كوفاتش في وقت سابق من هذا الشهر.

أكد أبطال الدوري الألماني بالفعل أن المدرب المؤقت هانسي فليك سيظل مسؤولاً في ملعب أليانز أرينا حتى عيد الميلاد على الأقل.
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الكلمات المفتاحية

توتنهام بوتشيتينو برشلونة بارين ميونخ

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