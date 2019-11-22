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البابا فرنسيس يلتقي الكهنة والرهبان والإكليريكيين ومعلمي التعليم المسيحي في تايلاند

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:47 م
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حازم رفعت
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التقي البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، صباح اليوم الجمعة، الكهنة والرهبان والمكرسين والمكرسات، الإكليريكيين ومعلمي التعليم المسيحي في تايلاند.

وأعرب قداسة البابا عن سعادته لتمكنه من رؤية والإصغاء إلى والمشاركة في فرحهم، ولمـْس عمل الروح القدس فيهم. 

ووجه البابا فرنسيس الشكر للأسقف الذي رحب به ثم لراهبة كانت قد قدمت شهادة في بداية اللقاء.

وأكد قداسته علي نمو مشاعر الامتنان لديه، خلال إصغائه إلى هذه الشهادة، للمرسلين والمرسلات، وتحدث عن الرغبة في أن تكون كلماته الأولى كلمات شكر إلى جميع المكرسين وذلك على خصوبة استشهادهم الصامت في أمانة وتفانٍ. 

وأضاف بابا الفاتيكان، أن المكرسين حتى وإن لم يروا ثمار تضحياتهم فقد كانوا وعد رجاء.

ودعا البابا الجميع إلى تذكر معلمي التعليم المسيحي والمكرسين المسنين، وإلى شكر الله عليهم وعلى المسنين في جماعاتنا، وطلب إخبار المسنين الذين لم يتمكنوا من المشاركة في هذا اللقاء أن البابا يباركهم ويشكرهم كما ويطلب بركتهم أيضا.

وأشار البابا فرنسيس إلى أن قصة دعوة كل شخص تميزت بمن ساعده على اكتشاف وتمييز نار الروح القدس، ولهذا فمن الجميل والهام أن نشكر، ففقط حين نكون قادرين على التأمل والشكر الملموس على كل لفتات المحبة والسخاء، التضامن والثقة، وأيضا على أفعال المغفرة والصبر، التحمل والشفقة التي عوملنا بها فسنجعل الروح القدس يهبنا النسيم النضر القادر على تجديد حياتنا ورسالتنا.

دعا قداسة البابا الحضور إلى لمس كونهم مدعوين إلى المساعدة على تشكيل الحياة الجديدة التي يهبنا إياها الله، مدعوين إلى خصوبة رسولية وإلى الكفاح بقوة من أجل ما يرضي الله. دعا أيضا إلى طلب نعمة أن تلمس مشاعرنا ونظراتنا نبض قلب الله.
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الكلمات المفتاحية

تايلاند الكهنة الرهبان البابا فرنسيس الثاني

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