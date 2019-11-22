إزالة 3774 حالة تعد على أملاك الدولة بالمنيا

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، تواصل جهودها في تنفيذ الموجة الرابعة عشر من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب" في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.



وأوضح المحافظ، إنه تم إزالة واسترداد 293 حالة تعد بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال اليوم الحادي عشر من الموجة منها 165 حالة إزالة تعدى بالبناء بمساحات 29808 مترمربع، و128 حالة إزالة زراعة على مساحة 8846 فدانا، ليصل بذلك إجمالي الحالات التي تم إزالتها منذ بداية الموجة إلى 3774 حالة، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المعنية بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين.



أضاف المحافظ أنه تم التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية المختلفة على مستوى المحافظة بالإضافة لجهات الولاية من أجل تنفيذ إزالات الموجة الرابعة عشر لحالات التعدي على الأراضي أملاك الدولة والتي لا يجوز تقنينها والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين، الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين فقط ولم تستكمل باقي الإجراءات، حالات التقنين الحاصلة على اذونات سداد رسوم الفحص والمعاينة ولم تقم بالسداد، الحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين ورفضها من خلال اللجنة المختصة بالإضافة إلى الأراضي أملاك الدولة المتعدي عليها والخاضعة لمختلف جهات الولاية بالمحافظة.