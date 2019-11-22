Advertisements
Advertisements
Advertisements

إزالة 3774 حالة تعد على أملاك الدولة بالمنيا

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:31 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
Advertisements
قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، تواصل جهودها في تنفيذ الموجة الرابعة عشر من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب" في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأوضح المحافظ، إنه تم إزالة واسترداد 293 حالة تعد بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال اليوم الحادي عشر من الموجة منها 165 حالة إزالة تعدى بالبناء بمساحات 29808 مترمربع، و128 حالة إزالة زراعة على مساحة 8846 فدانا، ليصل بذلك إجمالي الحالات التي تم إزالتها منذ بداية الموجة إلى 3774 حالة، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المعنية بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين.

أضاف المحافظ أنه تم التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية المختلفة على مستوى المحافظة بالإضافة لجهات الولاية من أجل تنفيذ إزالات الموجة الرابعة عشر لحالات التعدي على الأراضي أملاك الدولة والتي لا يجوز تقنينها والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين، الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين فقط ولم تستكمل باقي الإجراءات، حالات التقنين الحاصلة على اذونات سداد رسوم الفحص والمعاينة ولم تقم بالسداد، الحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين ورفضها من خلال اللجنة المختصة بالإضافة إلى الأراضي أملاك الدولة المتعدي عليها والخاضعة لمختلف جهات الولاية بالمحافظة.
إزالة 3774 حالة تعد على أملاك الدولة بالمنيا
إزالة 3774 حالة تعد على أملاك الدولة بالمنيا
Advertisements

أخبار تهمك

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ حوالي 19 ساعة

قناة السويس تزف بشرى للمصريين وتصدم أعداء الوطن

منذ 34 دقيقة

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إخلاء سبيل "اليوتيوبرز" أحمد وزينب في واقعة الإساءة لطفلتهما

منذ حوالي 10 ساعة

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ يوم

عاجل.. صدمة جديدة كبرى للأهلي بشأن نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

عاجل.. توجيه مهم للحكومة بشأن فواتير المياه وقراءات العدادات

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ يوم

عاجل.. وصية غير متوقعة من شقيقة فيفي عبده قبل وفاتها فجر اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. لوائح الكاف تنصف الزمالك بعد رفضه لعب السوبر في قطر

منذ حوالي 8 ساعات

النقل تجهز مفاجأة لإنهاء معاناة ركاب السكة الحديد مع تذاكر القطارات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ حوالي 14 ساعة

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ حوالي 17 ساعة

مورينيو يهدي ريال مدريد صفقة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

10:09 ص

عاجل.. صدمة جديدة كبرى للأهلي بشأن نجم الفريق

11:59 ص

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

09:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status