Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحيفة أمريكية تفضح قطر: العمال مازالوا يموتون في بناء ملاعب كأس العالم

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:25 م
Advertisements
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هديل هاشم
Advertisements
أفندت صحيفة "ذا اثليتك"، مزاعم قطر بأن ظروف عمل العمال في بناء ملاعب كأس العالم 2022 قد تحسنت، وأنهم حصلوا على حقوقهم.

وقالت الصحيفة، إن تلك المزاعم غير قابلة للتصديق لأنه ما زال هناك الكثيرون يقتلون بسبب ظروف العمل الصعبة، والتي وعدت قطر مرارا بتحسينها.

ونقلت الصحيفة عن عامل من جنوب أفريقيا يدعى "ستيفانوس فان دايك" قوله: "لقد رأيت بعض المواقع الفظيعة هنا في مدينة "تشالنجر سيتي"، وظروف مروعة، وقد أبلغت وزارة العمل لإغلاقها ولكن هذا لم يحدث".

ووفقا للصحيفة، تعد مدينة تشالنجر سيتي التي تضم ستة آلاف عامل بناء مهاجر من المواقع الرهيبة في قطر.

وتواجه دولة قطر ضغوطًا عالمية بسبب ما اعتبرته المنظمات العالمية إهمالًا في ملف العمالة الوافدة وطرق معاملتها، كان أخرها إعلان هيومن رايتس ووتش، وفاة أكثر من 1300 عامل من دولة نيبال يعملون في قطر منذ الفترة من عام 2009 حتى 2017 بسبب التعرض للحرارة.

وهناك ما يصل إلى 75% من الوفيات غير مفسرة، وهناك الآن كبيرة مجموعة من الأبحاث ذات المصداقية العالية التي تشير إلى الحرارة والرطوبة وضعف الحماية من تلك العوامل هي عامل في نمط الوفيات.

لم تجد قطر ما تدافع به عن نفسها سوى ادعاء المظلومية، وأن وسائل الإعلام لم تكن عادلة معها، وأن التغطية كانت غير عادلة، على الرغم من أن روسيا التي نظمت البطولة في 2018، وهي الدولة التي تحظى بعلاقات غاية في السوء مع الغرب، لاقت إشادات كبيرة بتنظيم المحفل العالمي.

وكشف تقرير لمنظمة العفو الدولية، الشهر الماضي أن قطر لم تلتزم بكل وعودها لتحسين ظروف العمال الأجانب الذين يعملون في البلاد، استعدادًا لاستضافة مونديال 2022، ويوثق التقرير الذي حمل عنوان "الجميع يعمل، ولا أجور"، معاناة مئات العمال في 3 شركات للإنشاءات والتنظيفات في قطر لم يتقاضوا أجورهم منذ أشهر.

وأشارت "سي إن إن"، إلى تعرض قطر لانتقادات شديدة بسبب قوانين العمال المهاجرين ونظام الكفالة سئ السمعة، وعلى الرغم من أنها أعلنت انها ستوفر نظاما بديلا يلغي ارتباط العمال بالكفيل إلا أن شيئا لم يحدث.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيبال كأس العالم 2022 قطر عمال ظروف العمال درجات الحرارة

أخبار تهمك

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ يوم

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

منذ حوالي 3 ساعات

مورينيو يهدي ريال مدريد صفقة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صدمة جديدة كبرى للأهلي بشأن نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إخلاء سبيل "اليوتيوبرز" أحمد وزينب في واقعة الإساءة لطفلتهما

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ حوالي 19 ساعة

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ حوالي 14 ساعة

قناة السويس تزف بشرى للمصريين وتصدم أعداء الوطن

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. لوائح الكاف تنصف الزمالك بعد رفضه لعب السوبر في قطر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. توجيه مهم للحكومة بشأن فواتير المياه وقراءات العدادات

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار "كاف" بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ يوم

النقل تجهز مفاجأة لإنهاء معاناة ركاب السكة الحديد مع تذاكر القطارات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وصية غير متوقعة من شقيقة فيفي عبده قبل وفاتها فجر اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

صحيفة هندية تؤكد مقتل عمال هنود في ملاعب قطر

مجلة البرلمان الأوروبي: تجاوزات قطر ضد عمال المونديال وصمة عار على عالم كرة القدم

منشآت مونديال الدم.. مقتل هندي إثر انفجار مكبس ضاغط بأحد استادات قطر

مجددًا.. انتهاكات العمال في ملاعب الموت القطرية تعود إلى الواجهة

تقرير: العمال الأجانب لا يزالون عرضة للاستغلال في قطر

زوجة حفيد مؤسس قطر تكشف معاناته بسجون تنظيم الحمدين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

10:09 ص

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

09:46 ص

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

06:50 م

عاجل.. صدمة جديدة كبرى للأهلي بشأن نجم الفريق

11:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status