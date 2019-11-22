"ضوء أحمر 3 مرات".. "الفجر" تكشف تفاصيل "جريمة الظهر" لسرقة فندق الدقي

ضوء أحمر



السائق كلمة السر

تحريات المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة توصلت إلى وجود سائق تاكسي يدعي "أحمد.م.ا" يوصل عدد من طلاب مدرسة القومية بالعجوزة "محيط الواقعة"، وقبل السرقة بيوم أعتذر لأولياء أمورهم عن توصيلهم اليوم التالي بسبب وجود عطل بالتاكسي، وبإعداد مأمورية لضبطه ومواجهته أنكر السرقة "كنت في البيت منزلتش"، وبتتبع خط سيره وفحص هاتفه المحمول تبين تورطه في السرقة.



وبإعادة مناقشة السائق أعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة بارتكاب الواقعة مع شقيق زوجته " نور الدين.ص"، وسائق الفندق "محمد.ح.إ"، والسايس " ياسر.م.ح".



كشف ملابسات الجريمة

كان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في كشف ملابسات سرقة فندق شهير بمنطقة الدقي، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وورد إخطار للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم هاني الحسيني رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الدقي، بتلقيه بلاغًا من مدير خزينة فندق سفير بالدقي، سائق تابع لذات الفندق، بأنهما حال نقلهما مبالغ مالية من الفندق إلى أحد البنوك وعند تقاطع شارع وزارة الزراعة مع شارع نوال فوجئا بشخصان رشوا بودرة شطة في وجههم وخطفا حقيبة بها 230 الف جنية و10 آلاف دولار وفرا هاربين مستقلين تاكسي.



وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، كلف العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت تحريات العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من المبلغ الثاني، "ي م"، 44 سنة، سايس عند الفندق، "ا م"، 38 سنة، سائق السيارة التاكسي، "ن.ص" 35 سنة، عاطل، "م. ف" 39 سنة، عاطل.



القبض على المتهمين

وتمكنت مأمورية برئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة والرائد محمد وحيد معاون مباحث قسم الدقي، من ضبطهم بالمسروقات عدا الخامس، وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم اعترف الأول ( سائق الفندق ) أنه استغل علمه بموعد نقل المبالغ المالية فاتفق مع الثاني على سرقتها الذي خطط لارتكاب الواقعة واستعان بباقي المتهمين ويوم الواقعة الاول أخبر الثاني أنه سيتم نقل المبالغ المالية وبدوره قام بالاتصال بباقي المتهمين واعدوا الكمين المنشود وعقب خروج السيارة اتصل بهم واطلعهم يتحرك السيارة، وعند وصولها قام الاول بتهدئة السيارة، وألقى الرابع والخامس شطة في وجههم وخطفوا الشنطة وفروا هاربين بسيارة الثالث التاكسي الأجرة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



كانت عقارب الساعة تشير إلى الثانية ظهرا، بدأ المتهمين بسرقة إيرادات فندق سفير تنفيذ خطتهم، بعدما عرفهم السائق بخط سيره المتجه من شارع الفندق إلى شارع الدقي، ثم كوبري الدقي وصولًا إلى شارع نوال، وميعاد خروجه من الفندق إلى البنك لإيداع الإيرادات، وبقرب ميعاد تنفيذ الخطة، خرج السائق من جراج الفندق بسيارته ومعه مدير خزينة الفندق، وشنطة داخلها 400 ألف جنيه.بعد نزول سائق الفندق بسيارته من كوبري الدقي، أشار ضوءا أحمر 3 مرات "إشارة السر"، ليعرفهم بأنها السيارة المراد سرقتها، وبعد معرفتهم أنها السيارة المراد سرقتها، تتبعوها حتي وصولها إلى شارع نوال، وعند دخوله الشارع هدأ السائق السيارة، وفوجئا بشخصين يلقيان بودرة شطة في وجههم وخطفوا الشنطة وفروا هاربين بسيارة تاكسي.توجه السائق ومدير خزينة الفندق، إلى قسم شرطة الدقي يطلبان مقابلة رئيس وحدة مباحث القسم، ليخبراه بما حدث لهما، وبعد إخبار المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث القسم، بتواجدهما، طلب ادخالهما إلى مكتبه ليعرف منهما ملابسات السرقة، وبعد سماعه لهما أعد مامورية وتوجه صحبتهما إلى مكان السرقة، وبالمعاينة وفحص الرائد محمد وحيد معاون مباحث القسم لكاميرات المراقبة المركبة بالمنشأت مكان الحادث، تبين عدم إلتقاط أي كاميرا للسرقة، وفوجئ بكاميرا مركبة بالطابق الخامس بأحد العقارات مكان السرقة، ولدي فحصها تبين أنها التقطت السيارة التاكسي " فيرنا"، وعدم إلتقاط أرقام وحروف اللوحة المعدنية بالسيارة " شنطة العربية كانت مرفوعة".شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع فريق بحث ترأسه العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، وتوصلت تحريات العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، إلى أن سائق التاكسي غير معالم اللوحة المعدنية" لعب في أول الحروف ق ل ورقم 9"، نسق فريق البحث مع المرور، بعد تبادل وتنسيق احرف وأرقام اللوحات، وتم حصر الاشتباه في 5 سيارات تاكسي.