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وصول رفات القديسة تريزا الطفل يسوع إلى كنيسة الأنبا انطونيوس بالظاهر

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:21 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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وصل قبل قليل رفات القديسة تريزا الطفل يسوع، الي كنيسة القديس العظيم الانبا انطونيوس الكبير في منطقة الظاهر وسط القاهرة.

وكان في إستقبال الرفات المقدس لفيف من مجمع كهنة الكنيسة، وشعب كنيسة الانبا انطونيوس بالظاهر.
وأستقبل الرفات بزفه وسط الحان وتراتيل روحية بقيادة خورس من شمامسة الكنيسة.

كانت كنيسة سانت فاتيما للكلدان الكاثوليك بمصر الجديدة، قد إستقبلت، أمس الخميس، الرفات المقدس للقديسة تريزا الطفل يسوع.

وتتضمن اليوم فقرات للصمت والتأمل، وصلاة المسبحة الوردية، وساعة سجود أمام القربان المقدس، بالإضافة إلى صلاة الذبيحة الإلهية.

شارك في صلاة القداس الإلهي كل من المدبر البطريركي للكلدان الكاثوليك في مصر الأب بولس ساتي، والأب فريد كمال الفرنسيسكاني، والأب باتريك الكرملي الرئيس الإقليمي للرهبنة الكرملية في مصر، والأب جاك الكرملي رئيس دير سانت تريزا بشبرا، والأب إيليا الكرملي راعي بازيليك سانت تريزا بشبرا، بالإضافة إلى الأخ مدحت الكرملي، وراهبات الكلمة المتجسدة.

يذكر أن الرفات المقدس للقديسة تريزا الطفل يسوع كان قد وصل إلى مصر قادمًا من دولة فرنسا، منذ أوائل شهر أكتوبر الماضي.
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الكلمات المفتاحية

كنيسة تريزا الطفل يسوع الظاهر

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